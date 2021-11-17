國民黨同舟計畫1萬人回娘家 南市黨部預計招募1400人

國民黨啟動「同舟計畫1萬人回娘家」專案，台南市黨部主委莊占魁表示，今年適逢國父孫中山創建中國國民黨127年，黨中央擴大號召失聯黨員回到國民黨，期望老黨員回娘家、新夥伴來參加，更多青年朋友加入國民黨，改變國民黨，一起投入公共事務、為民服務。南市黨部預計招募1400人，已有許多老黨員陸續回娘家。

莊占魁說，目前啟動的「同舟計畫」專案到11月24日，除歡迎新進黨員，對於失聯或被註銷的黨員也推出優惠專案，只要在專案期間恢復黨籍，繳交今年度黨費300元以及黨證製作工本費300元，就可享有失聯期間溯計黨齡的優待，立即恢復黨權。

另對於積欠黨費的黨員，則提供無須再補繳過去積欠黨費的優惠，只需繳納10年黨費300元，即可免除現行連繳黨費4年的規定，立即享有黨權。莊占魁歡迎認同國父思想、國父精神，以及經國先生的理念的朋友加入國民黨，為台灣一同來努力。「同舟計畫1萬人回娘家」專案，服務專線06-2362168。