快訊

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

國民黨同舟計畫1萬人回娘家 南市黨部預計招募1400人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨啟動「同舟計畫1萬人回娘家」專案，台南市黨部的目標是1400人。記者鄭惠仁／翻攝
國民黨啟動「同舟計畫1萬人回娘家」專案，台南市黨部的目標是1400人。記者鄭惠仁／翻攝

國民黨啟動「同舟計畫1萬人回娘家」專案，台南市黨部主委莊占魁表示，今年適逢國父孫中山創建中國國民黨127年，黨中央擴大號召失聯黨員回到國民黨，期望老黨員回娘家、新夥伴來參加，更多青年朋友加入國民黨，改變國民黨，一起投入公共事務、為民服務。南市黨部預計招募1400人，已有許多老黨員陸續回娘家。

莊占魁說，目前啟動的「同舟計畫」專案到11月24日，除歡迎新進黨員，對於失聯或被註銷的黨員也推出優惠專案，只要在專案期間恢復黨籍，繳交今年度黨費300元以及黨證製作工本費300元，就可享有失聯期間溯計黨齡的優待，立即恢復黨權。

另對於積欠黨費的黨員，則提供無須再補繳過去積欠黨費的優惠，只需繳納10年黨費300元，即可免除現行連繳黨費4年的規定，立即享有黨權。莊占魁歡迎認同國父思想、國父精神，以及經國先生的理念的朋友加入國民黨，為台灣一同來努力。「同舟計畫1萬人回娘家」專案，服務專線06-2362168。

國民黨 台南

延伸閱讀

同舟計畫讓傅崐萁回黨？朱立倫：沒有個人與個案考量

傅崐萁回復黨籍任副主席？國民黨駁斥：要有這資格才行

公投交戰 綠要高雄發揮罷韓精神搶頭功 藍回夜郎自大

藍中常會今擬過同舟計畫草案 讓傅崐萁等3爭議人物回娘家

相關新聞

台南擁6戶以上課3.6%囤房稅 建商卻只課1.5％惹議

台南市政府為打房，祭出囤房稅修正，擁有6戶以上非自用住宅將被課徵3.6%稅率，不過，南市議會國民黨團質疑，小市民要被課3...

捕獲野生烏魚群如中樂透！布袋漁民賣4千尾賺逾百萬元

烏金來了！冷氣團還未報到，天氣還暖呼呼，嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，...

國民黨同舟計畫1萬人回娘家 南市黨部預計招募1400人

國民黨啟動「同舟計畫1萬人回娘家」專案，台南市黨部主委莊占魁表示，今年適逢國父孫中山創建中國國民黨127年，黨中央擴大號...

雲縣道164線第一哩路開工 張麗善心繫第二期盼早日打通

雲林縣道164線是口湖、水林鄉及北港鎮聯絡要道，也串聯到嘉義縣交通路網，但路寬僅12公尺，雙向僅2線車道，縣府獲中央補助...

台南新增善化糖廠文物館景點可預約參觀 每周僅3組

台灣唯二仍在生產運作中的糖廠─台南善化糖廠，廠內文物館收藏眾多的糖業文物及相關史料，過去都封存在廠內，現在一般民眾終於有...

獨步全國！嘉縣12項身心障礙服務 一手掌握輕易完成

嘉義縣政府綜合規劃處去年起與國家發展委員會合作，打造全國最大MyData應用網站「嘉義縣一站式便民服務網」，整合縣府局處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。