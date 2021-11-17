雲縣道164線第一哩路開工 張麗善心繫第二期盼早日打通

雲林縣道164線是口湖、水林鄉及北港鎮聯絡要道，也串聯到嘉義縣交通路網，但路寬僅12公尺，雙向僅2線車道，縣府獲中央補助投入6億餘元進行第1期拓寬工程，今天由縣長張麗善等人持鏟動土，張麗善說，優先針對金湖至北港段，及水林非都市計畫段路面拓寬，並配置雙向4車道、增設機慢車道等，預計明年5月完工。

張麗善表示，該工程歷經十餘年，多任立委及前縣長李進勇等人的爭取、規畫，今不僅變更道路中線並拓寬，為減少民宅拆除及損失，議會也支持縣府將土地徵收款提升至目前市價，縣府除編列1億5千多萬元，再加上中央補助4億6千多萬元，終能在今年順利發包。

工務處長汪令堯表示，該工程範圍自水林都市計畫區東緣至台19線，長度約4.4公里，工區管線全數下地，道路從9米拓寬至20及24米，北港地區增加兩側人行道，維持4線快車道及2線機慢車道，比原來的雙線道拓寬非常多。

汪令堯指出，該工程採「半半施工」，第一階段施工先完成拓寬路面，後透過現場指示牌面，引導車流行駛新闢路段，第二階段則回頭施作既有路段，將不影響通行。