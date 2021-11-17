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雲縣道164線第一哩路開工 張麗善心繫第二期盼早日打通

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左三）等人為縣道164線第一期拓寬工程持鏟動土。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左三）等人為縣道164線第一期拓寬工程持鏟動土。記者陳苡葳／攝影

雲林縣道164線是口湖、水林鄉及北港鎮聯絡要道，也串聯到嘉義縣交通路網，但路寬僅12公尺，雙向僅2線車道，縣府獲中央補助投入6億餘元進行第1期拓寬工程，今天由縣長張麗善等人持鏟動土，張麗善說，優先針對金湖至北港段，及水林非都市計畫段路面拓寬，並配置雙向4車道、增設機慢車道等，預計明年5月完工。

張麗善表示，該工程歷經十餘年，多任立委及前縣長李進勇等人的爭取、規畫，今不僅變更道路中線並拓寬，為減少民宅拆除及損失，議會也支持縣府將土地徵收款提升至目前市價，縣府除編列1億5千多萬元，再加上中央補助4億6千多萬元，終能在今年順利發包。

工務處長汪令堯表示，該工程範圍自水林都市計畫區東緣至台19線，長度約4.4公里，工區管線全數下地，道路從9米拓寬至20及24米，北港地區增加兩側人行道，維持4線快車道及2線機慢車道，比原來的雙線道拓寬非常多。

汪令堯指出，該工程採「半半施工」，第一階段施工先完成拓寬路面，後透過現場指示牌面，引導車流行駛新闢路段，第二階段則回頭施作既有路段，將不影響通行。

張麗善說，縣道164線是水林到北港的鄉鎮要道，往西可銜接至台61線，往東則通往嘉義縣民雄鄉、國道1號交流道等，未來若完全打通，海線地區民眾往東或往西都能順暢通行，縣府將持續爭取第二期工程，盼早日打通路網，促進西部農漁業發展，遊客到訪也可輕易觸及北港地區宗教文化，或至各沿海觀光景點暢遊。

雲林縣道164線第一期拓寬工程今天動工，預計明年5月完工，圖為完工示意圖。圖／雲林縣政府提供
雲林縣道164線第一期拓寬工程今天動工，預計明年5月完工，圖為完工示意圖。圖／雲林縣政府提供
雲林縣道164線第一期拓寬工程今天動工，預計明年5月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道164線第一期拓寬工程今天動工，預計明年5月完工。記者陳苡葳／攝影

北港 車道 張麗善

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