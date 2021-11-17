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國家職安衛生獎台南市獲獎全壘打 得獎數全國居冠
勞動部「110年國家職業安全衛生獎」今天在台北福華大飯店舉辦，由行政院長蘇貞昌頒獎，台南市在「企業標竿獎」、「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」、「勞動健康特別獎」等4項團體及「個人奉獻獎」1項個人獎項，獲獎全壘打，市府勞工局王鑫基與獲獎企業及得獎者前往受獎。
王鑫基表示，勞動部的國家職業安全衛生獎，可謂是職業安全衛生領域的奧斯卡，今年11家得獎事業單位中，台南市就佔了4家，都是市府成立輔導的安衛家族成員，成績領先其他縣市，實在難能可貴。
台南市4個事業單位獎項，奇美實業股份有限公司獲頒「企業標竿獎」的，該公司職安衛理念是「創造安全幸福的工作環境」，「安全」是靠大家共同建立的，要由「個人」開始做起，而不是依靠稽核與監督來推動。台灣汽電共生股份有限公司榮獲「中小企業特別獎」；統一實業股份有限公司榮獲「傳統產業投資特別獎」；台灣基督教長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院榮獲「勞動健康特別獎」。
另南區勞工健康服務中心計畫主持人蔡朋枝教授榮獲「個人奉獻獎」，蔡教授為成功大學工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授，對於作業環境暴露評估、工程控制、空污控制、與健康風險評估，投入專業研究，長期致力於相關技術開發、法規研擬、及落實職場勞工健康的保護。他研究主軸在長期暴露評估技術之開發與應用，舉凡慢毒性化學物質、噪音、PM2.5等的暴露與健康危害評估，他都本著走出去做服務，走入現場評估改善，技術指導，或制定法規，務實指導職業安全及衛生，長期與台南市勞工局合作輔導轄區事業單位，為勞工局推動職安業務的堅實支柱。
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