阿里山眠月線1個月3起意外 遊客盼鐵橋木板加寬

阿里山林鐵眠月線崩塌處今天發生1名女山友不慎摔傷，這是眠月線1個月內發生的第3起意外。曾前往的登山客建議加寬鐵橋上木板及崩塌處防護網，相關單位將考量木板加寬。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，上午10時27分接獲民眾報案，指稱台北30人登山團今天前往阿里山林鐵眠月線健行時，1名年約42歲女山友在第2號隧道崩塌處不慎摔傷，右腳踝骨折，意識清楚。

阿里山林鐵眠月線10月25日曾發生事故，1名42歲男山友在17號橋上欲禮讓他人先行，不慎摔落20公尺深山谷，送醫不治；11月8日，1名年約54歲女山友在眠月線第8號隧道口不慎跌落約3層樓高的橋下受傷。不到1個月，眠月線已發生3起意外。

日前才到阿里山眠月線健行的許姓民眾表示，徒步通過鐵橋，的確讓人膽戰心驚，尤其是走在數十公尺長且高聳的鐵橋上，管理單位若是可以在鐵軌的枕木加寬木板，增加徒步穩定性，民眾通過時會更加安心。

另外，眠月線的另一處危險路段，就是在隧道崩塌處，許姓民眾指出，雖然攀爬有架設繩索，但面對陡峭的大崩壁，通過時還是存在風險，若是可以加設直式的安全防護網，就能更加保障遊客的安全。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央社記者訪問指出，阿里山林鐵眠月線是因1999年九二一大地震及2009年莫拉克風災，而造成路線中斷，火車停駛的鐵道，並非一般步道。鐵橋上的木板是為了山林巡護工作而設置，將研議加強止滑措施，木板加寬會一併納入考量。

周恆凱表示，阿里山林鐵眠月線封閉停駛至今，因沿途具有獨特的舊鐵道遺跡，保留原始景觀，已成為遊客登山熱門路線。呼籲前往的遊客，在行經鐵橋時，必須保持單向通行，不可在中途交會，避免發生危險。

嘉義林管處回應指出，崩塌處的安全繩索是為森林護管員（巡山員）執行山林巡護工作所設置，有關是否設置安全防護網，因眠月線原本是鐵道，並非經過整建開放的步道，以目前狀況足可以提供巡山員巡護工作，前往的遊客應考量體力，並注意天候狀況，才能避免發生危險。