台南擁6戶以上課3.6%囤房稅 建商卻只課1.5％惹議

台南市政府為打房，祭出囤房稅修正，擁有6戶以上非自用住宅將被課徵3.6%稅率，不過，南市議會國民黨團質疑，小市民要被課3.6％，建商卻只課1.5％，難道是「假修法、真圖利建商？」要求將稅金專款補貼65歲以上老人健保費用。對此，財稅局長陳柏誠說，建商在一定期間賣掉給予課徵1.5％，若提高恐會轉嫁給消費者。

台南市議會今天審查市府所提「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，預計明年7月1日施行，對於非自用住宅者將採差別稅率課徵房屋稅，持5戶以下每戶按2.4％稅率課徵，6戶以上每戶課3.6％。據統計，目前台南市持有6戶以上非自用住宅有442人，10戶以上有147人，50戶以上有14人，單一法人有1人持有最高178戶。

不過，國民黨團批評，市府是「提籃假燒金」，假藉修改房屋稅率，實為圖利建商，明年擁有6房以上的小市民囤房稅率3.6%，導致租金大漲年輕人受害，卻對財團建商3年內只課1.5%，居住正義何在？

藍營議員謝龍介指出，未來一年市庫可增加2億多元稅收，但坊間租金已漲翻，台南在社會福利又屬六都墊底，要求將囤房稅金專款專用，用來照顧老人的健保費。

國民黨議員蔡育輝、民進黨蔡旺詮則都提出打房的加嚴版本，建議持非自用住宅者1戶為1.5％，2戶1.8％，3戶2.4％，4戶以上3.6％。陳柏誠表示，尊重議會審議結果。

針對市府訂定建商持有空置的待銷售住家用房屋，在起課房屋稅3年內未出售者，給予課徵1.5％，多位議員意見不一，國民黨團認為過於寬鬆不合理。

陳柏誠說，建商賣屋供給需求有商業機制，3年內賣掉課1.5％稅率，若提高恐會轉嫁給消費者、增加購屋者負擔，希望議員審慎考慮。最後主席蔡淑惠裁定有爭議的條款留待政黨協商討論，再送大會進行二、三讀。