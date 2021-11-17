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捕獲野生烏魚群如中樂透！布袋漁民賣4千尾賺逾百萬元

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，雌烏魚多，可剖取烏魚子，全部可賣逾百萬元，漁民直呼「如中樂透般爽！」圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，雌烏魚多，可剖取烏魚子，全部可賣逾百萬元，漁民直呼「如中樂透般爽！」圖／讀者提供

烏金來了！冷氣團還未報到，天氣還暖呼呼，嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，雌烏魚多，可剖取烏魚子，今年首批烏魚可賣逾百萬元，漁民直呼「如中樂透般爽！」

「漁民太幸運了！」嘉義區漁會推廣部幹事陳宏聰說，傳統烏魚捕撈季約在冬至，目前還沒到大量收穫季節，疑氣候異常，這次布袋陳姓漁民提早捕撈到野生烏魚，而且一次捕獲4千尾，可賣逾百萬元，烏金來了，太罕見，太幸運了。

陳姓漁民捕魚有10餘年經驗，早上開船到布袋外海捕撈，遇上烏魚洄游群，捕撈到大量烏魚，一艘不夠載，還找支援船運回，他說，以往最多大概捕幾百尾，這次一次捕撈4千尾，太好運了。

漁民說，10多年來沒看過布袋港一次撈到這麼多尾野生烏魚，估計這船野生烏魚約可賣出120萬元，由於目前還未到野生烏魚收穫量大的季節，漁民直說「太罕見了！」

漁民表示，多年前有漁民一次捕撈到1千多尾，但沒看過一次捕獲這麼多，捕獲的烏魚肥美飽滿，現場有盤商試切，取出的烏魚卵肥大，。今年產地濕烏魚子卵8兩重漲到950元，價格上漲，公烏魚鰾每斤也有450至600元不等。

嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，雌烏魚多，可剖取烏魚子，全部可賣逾百萬元，漁民直呼「如中樂透般爽！」圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，雌烏魚多，可剖取烏魚子，全部可賣逾百萬元，漁民直呼「如中樂透般爽！」圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，雌烏魚多，可剖取烏魚子，全部可賣逾百萬元，漁民直呼「如中樂透般爽！」圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮陳姓漁民上午出海捕魚，在外海一次捕獲約4千尾野生烏魚，每尾肥美飽滿，雌烏魚多，可剖取烏魚子，全部可賣逾百萬元，漁民直呼「如中樂透般爽！」圖／讀者提供

漁民 嘉義 冷氣團

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