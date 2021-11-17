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獨步全國！嘉縣12項身心障礙服務 一手掌握輕易完成

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣府綜合規劃處推廣「一站式便民服務網」，12項身心障礙服務透過手機就能申辦。今於梅山鄉公所辦記者會，鄉長林俊謀（中）等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府綜合規劃處推廣「一站式便民服務網」，12項身心障礙服務透過手機就能申辦。今於梅山鄉公所辦記者會，鄉長林俊謀（中）等出席。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣政府綜合規劃處去年起與國家發展委員會合作，打造全國最大MyData應用網站「嘉義縣一站式便民服務網」，整合縣府局處與鄉鎮市公所提供社會福利、照顧養護、生活扶助等12類、64項線上申辦服務，提供服務項目領先全國，為全國各縣市最多。

為推廣一站式便民服務網，綜規處和社會局、梅山鄉公所、嘉義縣身心障礙聯合會今於梅山鄉公所舉行記者會，由身障朋友分享經驗，以申請「身心障礙者專用停車位識別證」為例，透過一站式便民服務網不必出門可迅速完成，相當便利。

成功利用嘉義縣一站式便民服務網申請停車證、愛心卡的梅山鄉親翁正任表示，過去申辦資料時都得等家人有空才能載出門辦理，有線上服務後，不用再麻煩家人，只要有網路，不用跑到梅山市區，用手機就能申辦。

綜規處長郭凱迪指出，民眾經常在申辦政府業務時，需要親自到各機關申請，以縣政府為例，縣府位於太保市，梅山鄉為相對距離遙遠鄉鎮，民眾若要前來相當不便，因此嘉義縣一站式便民服務網系統上線後，在縣長、鄉長及社會局同仁努力下，身心障礙者項目目前開辦服務內容為全國各縣市最多。

郭凱迪說，未來也會跟各公所、各政府部門推出更多線上服務，讓嘉義縣MyData一站式便民服務網能在各縣市中持續領先，保持第一。

梅山鄉長林俊謀說，過去民眾前來公所辦理業務相當不方便，尤其住在山區長輩若來辦理業務，有時資料帶不齊全無法一次完成申辦，還得跑好多趟；未來使用網路申辦將方便許多，公所在接到網路申辦案子後，將以最快速度辦理配合縣府，鼓勵鄉親多加利用。

社會局簡任秘書蔡淑真分享，後疫情時代為人與ai的世界，未來網路將代替馬路，未來在外縣市工作的子女也能透過線上申請，協助家中長輩申請相關文件，不再受距離影響。

嘉義縣府綜合規劃處推廣「一站式便民服務網」，12項身心障礙服務透過手機就能申辦。今於梅山鄉公所辦記者會，鄉長林俊謀（前排右）等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府綜合規劃處推廣「一站式便民服務網」，12項身心障礙服務透過手機就能申辦。今於梅山鄉公所辦記者會，鄉長林俊謀（前排右）等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府綜合規劃處推廣「一站式便民服務網」，12項身心障礙服務透過手機就能申辦。今於梅山鄉公所辦記者會，鄉長林俊謀等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府綜合規劃處推廣「一站式便民服務網」，12項身心障礙服務透過手機就能申辦。今於梅山鄉公所辦記者會，鄉長林俊謀等出席。記者莊祖銘／攝影

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