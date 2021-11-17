台南新增7名歷史名人 還有400年前的這一位

台南市「歷史名人」再添7人，經文化局調查、並經審議委員會通過，新增全台知名度最高的農民黃崑濱、永川大轎創立人王永川、竹編工藝保存人莫永崇、荷治時期來台首任牧師干治士、一貫道寶光玉山聖堂創辦人王壽、道長大法師金登富及作家趙岳山，總計台南市歷史名人已達234人。

文化局表示，為紀念台南市歷史名人，依「台南市歷史名人紀念作業要點」，陸續辦理名人故居掛牌、紀念像（碑）設立等，這次新增的歷史名人包括：

黃崑濱(1928-2021)出生於台南後壁，一生務農。崑濱伯為全臺灣知名度最高的農民，2004年擔任記錄片《無米樂》的主角之一，2006年黃崑濱種植益全香米（臺農71號品種）參加第4屆全國稻米品質競賽，得到稻米品質的冠軍，2007年獲選入十大經典神農暨模範農民，2016年獲蔡英文總統延聘為國策顧問。

王永川(1932-2020)出生於台南中西區，台灣傳統工藝小木作的重要匠師，為「永川大轎」創立者。2009年王永川之大轎技藝受到肯定，獲得第15屆全球中華文化藝術傳統工藝類薪傳獎；2010年再因技藝精湛，經台南市政府登錄為傳統藝術「神轎製作」保存者，為工藝界國寶級人物。

莫永崇(1930-2020)出生於雲林縣林內鄉，後定居在台南關廟，推廣教導竹編技藝。曾於台南家專任教，2000年莫永崇榮獲行政院「資深文化人」獎座，2009年獲南瀛藝術文化貢獻獎，2010年獲臺南市登錄為「莫永崇竹編工藝」技藝保存者。

喬治.干治士(George Candidius, 1597-1647)出生於德國，為荷蘭聯合東印度公司派駐來臺首任牧師。學習台灣平地原住民的新港社語言，以拉丁字拼音文字撰寫在地語言，開辦學校，教育在地人改信基督教，並促使荷蘭聯合東印度公司及傳教士開始重視在地原住民的文化交融。1873年，從英國來台的甘為霖牧師(Rev. William Campbell)把日月潭命名為「干治士湖」，以紀念這位文化先驅。

王壽(1920-2014)出生於嘉義縣布袋鎮，為南化一貫道寶光玉山聖堂創辦人。王壽將大半青春歲月獻給宗教事業，開設國學班研究四書、五經，曾獲省政府表揚；繼而建設玉山寶光塔、寶光聖堂，致力為一貫道爭取合法化的王壽，1976年曾被調查局以叛亂嫌疑逮捕，裁定感化教育。1994年獲頒華夏獎章、1998年獲選全國好人好事代表，2004年政府以白色恐怖賠償，回復其名譽。

金登富(1933-2006)出生於台南將軍，集功德道法科儀、書法、詩作、繪畫、糊紙、花燈、藝閣製作於一身的道長，為台灣知名道長大法師。

趙岳山(1920-2017)筆名紀剛，遼寧遼陽人，近代著名作家，著有《滾滾遼河》等書。《滾滾遼河》被列為四大抗戰小說之一，並獲第5屆中山文藝獎小說類首獎。

文化局表示，台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，其中藝術類27位、文學類43位、學術教育類35位、政治類59位、醫療類17位、經濟類24位、宗教類22位、技術類7位。