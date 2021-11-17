嘉市公有納骨剩23塔位 整理無主骨灰後將增7000位
納骨塔位不足，嘉義市議員傅大偉、蔡榮豐今天質詢指出，納骨塔存放骨灰位置剩23個，但今年僅半年就增近300位，公有納骨塔勢必供不應求，也讓私有塔位漲價，去年環評擬蓋新的納骨塔案也消失；市府民政處長劉美鳳說，環評流標多次，會先整理無主塔位，預計增加7000位供有主塔位。
議員蔡榮豐指出，今年4月至9月底，公有納骨塔新進294位，骨灰塔位目前剩23位，顯示半年就需求300、400位，前年編1500萬元規畫評估新的納骨塔設施，後續無進度，較大的骨骸塔位還有500多個，此類型目前較少人使用，也可以整理騰出空間。議員傅大偉建議，可新建納骨塔。
市府民政處長劉美鳳說，先前編預算環評，好幾次流標，因牽涉環評、水保等，期程會來不及補上需求，決定先改建無主的納骨塔，編5890萬園，預計整理完，可以提供7000多位，供有主的骨灰擺放，預計本月底上網發包，最快明年底完工。
民政處統計，目前納骨塔位可擺放骨灰位的總數1萬628位，已使用1萬605位，無主的塔位每10年去化1次，循環利用。
傅大偉另表示，嘉市殯葬園區內的樹葬區「璞真園」，短短不到兩年，已使用近一半，此為趨勢，建議再找一塊地，並種植漂亮樹種會增加莊嚴性，另，園區內只有6個廳，日子比較好，都不夠用，只好在停車場搭臨時棚，需要擴充。
劉美鳳說，最初樹葬168個穴位，使用率高已增至490位，目前也使用323位、剩167位，明年度編列1050萬7000元，要在第二公墓區新建樹葬區，禮廳的部分，則針對現有殯儀館擴充，在下靈位地方增設6間多功能祭拜區。
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