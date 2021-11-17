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「現金回饋」效益發酵 張麗善宣布加碼「月月抽千元」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）今天將縣府募得的發票捐給社福團體，希望提升發票兌中率，也驚喜宣布加碼「月月抽」活動增加「千元現金」獎項。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天將縣府募得的發票捐給社福團體，希望提升發票兌中率，也驚喜宣布加碼「月月抽」活動增加「千元現金」獎項。記者陳苡葳／攝影

雲林縣結合振興5倍券推出「遊雲林三大好」活動，第一階段10％現金回饋3天內將額度2500萬元的現金發放完畢，共募得20萬968張發票，縣長張麗善今天將受贈發票分送予32個有愛心碼的社福團體，希望協助單位提升發票兌中率；她也驚喜宣布加碼「月月抽」活動增加「千元現金」獎項，鼓勵民眾在明年4月底活動截止前，踴躍到雲林遊玩，帶動消費。

雲林家扶中心、復健青年協進會等單位，今天代表受贈發票，「消費行為能一併帶動社會公益，效益加成」張麗善說，疫情席捲常民生活，社福團體相對面臨募款寒冬，此次平均每個社福團體可獲贈6200張發票，希望發票都能兌中獎金，舒緩募款不易窘境。

家扶中心主任廖志文說，該中心每2個月募近7萬張發票，是資源挹注的重要支持來源，雖然縣內獲贈發票的社福團體多，每個社團獲贈數相對減少，但無論是發票、善款或物資，都是支撐團體募資源，持續關懷弱勢的動力。

復健青年協進會表示，目前該會有5個中心在運作，發票比例雖然占少數，但對協會接續規畫打造身障家園的目標有極大幫助，讓協會能在地方永續深耕，另獨居長者或身障者，逢年過節可能「連一頓菜都吃不到」，也希望各界踴躍支持。

另張麗善也正式宣布，月月抽活動獎項除有6部GOGORO VIVA電動機車及6支iPhone手機，也增加1000個名額抽現金1千元，凡有在營業登記場所消費滿500元，即有1次抽獎機會，每人最多可抽10次，明年5月抽獎最大獎特斯拉汽車。

縣府也投入30萬元經費，建置個人資料後台系統，最快11月下旬上線，日後在相關抽獎活動中獎的民眾即可「無紙化領獎金」，手機會收到簡訊附送連結，登錄就能填寫個人資料及帳戶，活動結束個人資料將會清空不留存。

雲林縣振興五倍券「遊雲林三大好」第一階段10％現金回饋共募得20多萬張發票，縣長張麗善（左三）今天將發票捐贈給32個社福單位。記者陳苡葳／攝影
雲林縣振興五倍券「遊雲林三大好」第一階段10％現金回饋共募得20多萬張發票，縣長張麗善（左三）今天將發票捐贈給32個社福單位。記者陳苡葳／攝影
雲林縣振興五倍券「遊雲林三大好」第一階段10％現金回饋共募得20多萬張發票，今由家扶中心等單位代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣振興五倍券「遊雲林三大好」第一階段10％現金回饋共募得20多萬張發票，今由家扶中心等單位代表受贈。記者陳苡葳／攝影

發票 雲林 張麗善

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