揪「柑」心 台南抗癌種橘達人再捐200箱椪柑義賣

台南市東山區長期抗癌的種橘逹人伍國賢，連續5年捐出200箱(每箱約10台斤)椪柑供北台南家扶義賣，正逢東山青皮椪柑的採收季，伍國賢今年再捐出200箱，他說自與家扶結緣後，更能體會能幫助人快樂，只要能力所及，會繼續捐下去。

64歲的伍國賢務農已逾30年，家中3甲多山坡地主要以種植椪柑為主。多年來，每逢10月中旬到12月初的採收季就會與妻子一起做愛心，今年如往年再捐贈10斤裝的椪柑200箱，他表示，越做越有趣。

北台南家扶中心說，來自南寮的椪柑獨特酸甜味，是愛橘人首選，今年因氣候變化雨量偏少影響產季延宕，目前正值口感最佳時期，義賣價格親民，自11月初起推出 25A級品每箱300元、27A級品每箱350元(不含運費)，盼大家一起加入呷柑做愛心行列，洽詢電話（06）6324560。