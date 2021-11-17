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台61「將軍休息站」地方盼打造為「服務區」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台61西濱快速公路「將軍休息站」，將落腳西快將軍交流道旁公有地（圖中黃色方形範圍），地方希望打造成「服務區」。圖／台南市政府提供
台61西濱快速公路「將軍休息站」，將落腳西快將軍交流道旁公有地（圖中黃色方形範圍），地方希望打造成「服務區」。圖／台南市政府提供

行政院長蘇貞昌前天南下台南視察，拍板同意台61西濱公路增設「將軍休息站」，地方難掩興奮，更盼打造為「休息區」，帶動就業商機。市府觀旅局表示，明年將展開為期約一年可行性規畫，再送交通部公路總局審議，進行後續施工，何時啟用？仍待中央評估。

61西濱公路全長逾300公里，目前僅在雲林口湖高架橋下設置口湖休息站，台南相中將軍交流道旁公有鹽灘地爭取增設，預定地面積約1點6公頃，今年4月21日交通部及公路總局、觀光局等官員南下會勘，地方簡報後官員雖表達「樂觀其成」，但未進一步鬆口，直到前天蘇揆明確點頭。沿海重大建設終於落袋，市議員蔡蘇秋金、將軍區長洪聰發等人都說，這真的是「地方大代誌」。

「市府結合中央民代多次緊盯，化不可能為可能。」市府觀旅局長郭貞慧說，爭取過程，市長黃偉哲後續多次指示市府團隊，結合中央民代一起爭取，也修正一些腹案版本化解相關疑慮，蘇院長應早有掌握地方民意，審視後同意設置。

觀旅局說，增設休息站（區），不只服務用路人，也是遊客聚集、作為地方特產展售、特色市集及重要活動場地；未來引進營運廠商更可為地方帶來就業機會，未來「休息區」，土地為交通部雲嘉南風管處、國有財產署所有，都是公有地，附近還有腹地可擴充，用地取得單純，也可成為濱海地區旅遊中繼站，整體建置經費應會超過億元，

將軍區從事烏魚子買賣的洪錦漳也說，地方希望開發成「服務區」，不要如雲林口湖休息站僅委身在高架橋下，希望中央能重視地方心聲，「一次到位」。

台61西濱快速公路「將軍休息站」，將落腳西快將軍交流道旁公有地，為鹽灘地，地方希望打造成「服務區」。記者謝進盛／攝影
台61西濱快速公路「將軍休息站」，將落腳西快將軍交流道旁公有地，為鹽灘地，地方希望打造成「服務區」。記者謝進盛／攝影

交通部 台南

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