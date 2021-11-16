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台南街頭藝術節 將以紙箱重現原台南地院西側高塔

中央社 / 台南16日電

2021台南街頭藝術節26日登場，今年重頭戲是由法國藝術家奧立佛．古斯特以紙箱重現原台南地方法院已消失的西側高塔，高度20公尺，約有7層樓高，閉幕時再把高塔推倒。

台南市政府文化局長葉澤山今天告訴中央社記者，2021台南街頭藝術節活動地點在中西區海安路及河樂廣場，以紙箱重現的原台南地方法院西側高塔，主要是由法國藝術家奧立佛．古斯特設計，再由台灣工作團隊負責。

這座紙箱高塔堆置，不用大型機械，僅靠人力徒手完成，20日至21日、23日至25日將進行10場次紙箱工作坊，市民和學生都可在現場參與製作，26日搭建完成，28日閉幕時再推倒紙箱建物，民眾可帶回紙箱材料作為紀念。

國定古蹟「原台南地方法院」原有的西側高塔，1970年代被拆，地方屢有重建高塔的聲音，但礙於原台南地方法院的文資身分，市府又找不到原有設計圖，遲遲沒有下文。

原台南地方法院建築群，東側有圓頂，西側有高塔，形成一高一低的強烈對比，若依台灣民俗說法，如同「七爺八爺」，象徵審判威嚴，民間也有「龍虎邊」風水說，代表鎮守府城。

台南

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