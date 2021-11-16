影／男北市壽司店用餐 見透明絲狀物疑海獸胃線蟲

嘉義李姓男子本月14日晚間，到台北市某壽司名店用餐，在所點的壽司生魚片上，發現一條疑似蟲體透明絲狀物，向店家反映後服務員將該壽司收回，表示查清楚再聯絡，但至今原因不明，李將該壽司影片上傳臉書，網友都認為是「海獸胃線蟲」，讓他憂心不已，直言擔心「肚子裡有蟲寶寶。」

該壽司店總公司今天表示，消費者當天反應後，店家有立即通報供貨商部門及日本總公司，因原因仍未確定，所以未在第一時間回覆客戶，造成客戶等待在此致歉，一定會儘快將調查結果回報客戶。

李男表示，本月14日下午6點去該家強調「新鮮食材」的著名壽司店用餐，當時應該是點一份鰹魚生魚片，發現一條細細長長透明絲狀物，就在魚皮和魚肉間，當時一度以為是蘿蔔絲，但仔細察看兩頭尖尖的又不太像，向服務員反應有異物之後，那盤就被沒收了。

李說，店方當時說「一定不是那個東西啦」，調查後會再回覆，然後有異物的那盤沒算錢，他結帳後心裡總覺得毛毛的，擔心已不小心吃下什麼東西，才決定在自己臉書貼影片問朋友，沒想到大家都「恭喜」他獲得海獸胃線蟲。

「我不是奧客，只要真相！」他說，雖然朋友說明，魚品放在攝氏-20度冷凍7天應該就沒事，但他心裡總是不舒服，店家也遲未回應，但他認為是不是蟲或其他東西，專業料理師傅應該一看就知道，實在不該敷衍消費者。