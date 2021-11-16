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走進寺廟認識故事 傳藝、行藝！家齊播客新「聲」代

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中學生走入寺廟認識寺廟內的故事，進而創作故事。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中學生走入寺廟認識寺廟內的故事，進而創作故事。記者鄭惠仁／攝影

戲遊傳說藝創文史工作室榮獲文化部文化資產局補助，辦理文化資產學院計畫，以寺廟樑坊彩繪常見的「四聘」、「四愛」為創作主題，帶領台南市家齊高中語文實驗班二年級學生，閱讀壁畫故事趣旨；並且運用故事敘事的大量對話，引導學生編創腳本，轉化無形文化資產為「活的文化藝術」，透過說書對話創造跨越古今時空的文化交流平台。

計畫主持人郭玲君表示，此計畫主要利用戲劇習式來啟發學生，以現代語言進行傳統彩繪故事的重新詮釋，並結合聲音劇場以Podcast 做為學習成果的展現，透過網路傳播，創新推廣無形文化資產，以開放的態度，啟發在地思維，形塑生活美學。

從傳藝到轉譯，為增進跨文化的理解與溝通，展望國際交流，此次特別錄製兩個故事的英文版，讓國外聽眾也有機會探索傳統寺廟壁畫故事。家齊高中圖書館另結合教育部國教署「大手牽小手計畫」攜手成大國際處，邀請國際學生參加寺廟藝術導覽，並與家齊高中的學生透過Podcast的訪談，了解彼此文化差異。

每集故事即日起每周二、五晚上8點首播。故事有茂淑賞蓮、渭水聘賢、採菊東籬、商湯聘伊尹、和靖詠梅、三顧茅廬。特別場英文版：茂淑賞蓮、渭水聘賢。

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