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影／阿里山賓館晚上6℃沒暖氣？遊客氣炸 創辦人出面回應
台北曾姓遊客本月13日晚間入住嘉義縣阿里山賓館，明明官網上公告提供暖氣，向櫃檯詢問，對方卻回應僅提供冷氣，直到櫃檯副理出面回應確實有暖氣，並派員檢修；阿里山賓館創辦人陳振興坦承管理上確有疏失，會再加強員工訓練避免重蹈覆轍。
曾姓遊客表示，本月13日與朋友共7人入從台北南下阿里山遊玩，晚間入住阿里山賓館，當晚氣溫低於攝氏6℃，晚上9點打電話詢問櫃檯是否有暖氣，卻被告知只提供冷氣，害他晚上睡覺非常不舒服。
隔天早上曾先生詢問櫃檯呂姓服務生，「官網上公告提供暖氣，為何昨天晚上沒有提供」，卻也得到同樣的回覆，讓他相當火大，直到櫃台副理聽到反映，出面回應確實有暖氣這項功能，並請維修部人員前往檢修後，發現空調內熱水循環不良，造成吹出來的風僅常溫，確為房間問題。
曾先生說自己入住阿里山賓館不下20次，第一次遇到這種事，強調若官網沒有公告，他會自己帶保暖衣物，如今基於信任賓館的立場，卻得到如此待遇，另他忿忿不平；「不能因為我拿住宿劵就無心處理」曾先生說，這種心態讓人無法接受、讓人汗顏，儘管昨天收到北區管理處陸姓經理回覆，但他也認為疫情後，很多飯店姿態頗高。
記者截稿前多次去電阿里山賓館客房部林姓總監，並未得到回覆；但創辦人陳振興說，當初創館時就知道山上氣溫低，因此每間房均裝設暖氣，對於遊客不愉快經驗深感抱歉，會再加強員工訓練，避免類似情事發生；關於遊客損失後續會再與內部研議，提出合適的補償辦法。
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