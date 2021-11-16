快訊

拜習會反對片面改變兩岸現狀 總統府再提「四個堅持」

地方創生券20日截止綁定 還有一半中籤民眾未登錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿里山賓館晚上6℃沒暖氣？遊客氣炸 創辦人出面回應

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山賓館工作人員檢查房間後，發現系統熱水循環系統異常，導致吹出來的風僅常溫，隨即向櫃台回報。圖／曾先生提供
阿里山賓館工作人員檢查房間後，發現系統熱水循環系統異常，導致吹出來的風僅常溫，隨即向櫃台回報。圖／曾先生提供

台北曾姓遊客本月13日晚間入住嘉義縣阿里山賓館，明明官網上公告提供暖氣，向櫃檯詢問，對方卻回應僅提供冷氣，直到櫃檯副理出面回應確實有暖氣，並派員檢修；阿里山賓館創辦人陳振興坦承管理上確有疏失，會再加強員工訓練避免重蹈覆轍。

曾姓遊客表示，本月13日與朋友共7人入從台北南下阿里山遊玩，晚間入住阿里山賓館，當晚氣溫低於攝氏6℃，晚上9點打電話詢問櫃檯是否有暖氣，卻被告知只提供冷氣，害他晚上睡覺非常不舒服。

隔天早上曾先生詢問櫃檯呂姓服務生，「官網上公告提供暖氣，為何昨天晚上沒有提供」，卻也得到同樣的回覆，讓他相當火大，直到櫃台副理聽到反映，出面回應確實有暖氣這項功能，並請維修部人員前往檢修後，發現空調內熱水循環不良，造成吹出來的風僅常溫，確為房間問題。

曾先生說自己入住阿里山賓館不下20次，第一次遇到這種事，強調若官網沒有公告，他會自己帶保暖衣物，如今基於信任賓館的立場，卻得到如此待遇，另他忿忿不平；「不能因為我拿住宿劵就無心處理」曾先生說，這種心態讓人無法接受、讓人汗顏，儘管昨天收到北區管理處陸姓經理回覆，但他也認為疫情後，很多飯店姿態頗高。

記者截稿前多次去電阿里山賓館客房部林姓總監，並未得到回覆；但創辦人陳振興說，當初創館時就知道山上氣溫低，因此每間房均裝設暖氣，對於遊客不愉快經驗深感抱歉，會再加強員工訓練，避免類似情事發生；關於遊客損失後續會再與內部研議，提出合適的補償辦法。

嘉義縣阿里山賓館公告，房間內提供暖氣。圖／曾先生提供
嘉義縣阿里山賓館公告，房間內提供暖氣。圖／曾先生提供
台北曾先生本月13日晚間入住嘉義縣阿里山賓館，發現房間內沒有暖氣，通知櫃台派員檢修。圖／曾先生提供
台北曾先生本月13日晚間入住嘉義縣阿里山賓館，發現房間內沒有暖氣，通知櫃台派員檢修。圖／曾先生提供

阿里山 冷氣

延伸閱讀

身障拾荒男子生活陷困境 嘉義縣環保局伸援手協助清運

思覺失調症男殺人未遂羈押 嘉義縣衛生局啟動醫療救助

阿里山提前染紅 九芎楓紅驚艷遊客

絕育終結阿里山森林遊樂區流浪貓 捕捉絕育放回原地

相關新聞

嘉縣平地農田下雪了？ 農民解釋:防曬

嘉義縣議員葉孟龍發現近日新港鄉種植茂谷柑田覆蓋大量碳酸鈣粉，如白雪皚皚的盛況讓人嘖嘖稱奇；農委會解釋柑農每年5至10月噴...

嘉市滿千送百第2日仍爆滿 排隊分4路、預約表單放臉書

嘉義市購物節昨天開始兌換市民的「滿千送百」、非市民持實體五倍券可換「嘉倍券」，市府人潮爆滿，市議員李奕德今天質詢說，排隊...

競速溜冰雙金寶貝楊合貞返國休養 也祝南市長早日康復

今年世界競速溜冰錦標賽11月6日至12日在哥倫比亞舉行，我國獲得2金1銀2銅，其中台南的楊合貞，拿下2金1銅，為台灣寫下...

影／男北市壽司店用餐 見透明絲狀物疑海獸胃線蟲

嘉義李姓男子本月14日晚間，到台北市某壽司名店用餐，在所點的壽司生魚片上，發現一條疑似蟲體透明絲狀物，向店家反映後服務員...

影／阿里山賓館晚上6℃沒暖氣？遊客氣炸 創辦人出面回應

台北曾姓遊客本月13日晚間入住嘉義縣阿里山賓館，明明官網上公告提供暖氣，向櫃檯詢問，對方卻回應僅提供冷氣，直到櫃檯副理出...

影／台灣「三溫糖」將發表上市 喜歡雅緻甜點的人別錯過

國內唯二還在製糖的雲林縣虎尾糖廠研發出風味獨特的「三溫糖」並委託虎尾創意餅店，製作出各種不同造型的「茶餅」，糖廠說，三溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。