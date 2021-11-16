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影／台灣「三溫糖」將發表上市 喜歡雅緻甜點的人別錯過

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
用台糖最新研製的三溫糖，製作各種糕點，具濃濃蔗香，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
用台糖最新研製的三溫糖，製作各種糕點，具濃濃蔗香，風味獨特。記者蔡維斌／攝影

國內唯二還在製糖的雲林縣虎尾糖廠研發出風味獨特的「三溫糖」並委託虎尾創意餅店，製作出各種不同造型的「茶餅」，糖廠說，三溫糖和二砂接近但風味、製程大不同，具濃濃甘蔗原汁香味，預計本月20日在虎尾同心公園舉辦的「愛漫漫走糖都文化祭」發表上市。

虎尾糖廠經理張西德今天一身日式裝扮為三溫糖代言，他說，三溫糖製程有別於一般砂糖，煉製過程未經回煎，在分泌蔗糖時直接加入第一道現榨最新鮮的甘蔗原汁，具獨特蔗香，可加在糕點或咖啡更具風味。

張西德強調，這款砂糖新品和日本聞名的「三溫糖」同名，主要是外觀的精細度相同，但糖製程卻不同，台糖三溫糖是甘蔗原味，日本則是經過多道精煉手續製成的，口味不同，但台糖三溫糖特別香。

三溫糖將於本月20日由行政院雲嘉南聯合服務中心在虎尾同心公園主辦的「愛漫漫走糖都文化祭」首發上市，服務中心執行長許根尉說，為推廣虎尾糖都特色及本土三溫糖，當天復刻百年前的日式休閒，邀民眾浪漫野餐，並由全台20間知名甜點店組成的甜點市集，以三溫糖研製特色甜品，找回百年前的甜蜜滋味。

雲林地方產業文化創生協會理事長林進誠說，除高雅的甜點市集，當天也有草地音樂會邀請洪安妮及林家安等知名樂團、歌手輪番接唱，還有裝置藝術、和服浴衣體驗、美食餐車、文創攤位，讓民眾感受糖都魅力。

立委蘇治芬也說，台糖同心公園建於1906年，陪伴居民走過百年歲月，園內保留許多台糖歷史石碑，見證虎尾糖業百年興衰，如今透過糖都文化祭的甜點市集發表台糖三溫糖，別具意義，歡迎大家來虎尾品嘗三溫糖，穿和服遊百年日式宿舍，感受甜蜜的東洋式浪漫。

虎尾糕點業者以台糖新研製的三溫糖，製作各種茶餅加入咖啡，具濃濃蔗香，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
虎尾糕點業者以台糖新研製的三溫糖，製作各種茶餅加入咖啡，具濃濃蔗香，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
虎尾糕餅業者以台糖新研製的三溫糖，製作各種造型的茶餅，具濃濃蔗香，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
虎尾糕餅業者以台糖新研製的三溫糖，製作各種造型的茶餅，具濃濃蔗香，風味獨特。記者蔡維斌／攝影
台糖最新研製的三溫糖，風味獨特，將於本月20日在糖都文化祭發表上市。記者蔡維斌／攝影
台糖最新研製的三溫糖，風味獨特，將於本月20日在糖都文化祭發表上市。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠經理張西德日式打扮為新研製的三溫糖代言，歡迎大家本月20日到虎尾遊糖都，品嘗三溫糖糕點風味。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠經理張西德日式打扮為新研製的三溫糖代言，歡迎大家本月20日到虎尾遊糖都，品嘗三溫糖糕點風味。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠經理張西德（二排右）日式打扮為新研製的三溫糖代言，歡迎大家本月20日到虎尾遊糖都，品嘗三溫糖糕點風味。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠經理張西德（二排右）日式打扮為新研製的三溫糖代言，歡迎大家本月20日到虎尾遊糖都，品嘗三溫糖糕點風味。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠經理張西德日式打扮為新研製的三溫糖代言，背後是打卡熱點的百年第一宿舍，歡迎大家本月20日到虎尾遊糖都，品嘗三溫糖糕點風味。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠經理張西德日式打扮為新研製的三溫糖代言，背後是打卡熱點的百年第一宿舍，歡迎大家本月20日到虎尾遊糖都，品嘗三溫糖糕點風味。記者蔡維斌／攝影

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