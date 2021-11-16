影／台灣「三溫糖」將發表上市 喜歡雅緻甜點的人別錯過

國內唯二還在製糖的雲林縣虎尾糖廠研發出風味獨特的「三溫糖」並委託虎尾創意餅店，製作出各種不同造型的「茶餅」，糖廠說，三溫糖和二砂接近但風味、製程大不同，具濃濃甘蔗原汁香味，預計本月20日在虎尾同心公園舉辦的「愛漫漫走糖都文化祭」發表上市。

虎尾糖廠經理張西德今天一身日式裝扮為三溫糖代言，他說，三溫糖製程有別於一般砂糖，煉製過程未經回煎，在分泌蔗糖時直接加入第一道現榨最新鮮的甘蔗原汁，具獨特蔗香，可加在糕點或咖啡更具風味。

張西德強調，這款砂糖新品和日本聞名的「三溫糖」同名，主要是外觀的精細度相同，但糖製程卻不同，台糖三溫糖是甘蔗原味，日本則是經過多道精煉手續製成的，口味不同，但台糖三溫糖特別香。

三溫糖將於本月20日由行政院雲嘉南聯合服務中心在虎尾同心公園主辦的「愛漫漫走糖都文化祭」首發上市，服務中心執行長許根尉說，為推廣虎尾糖都特色及本土三溫糖，當天復刻百年前的日式休閒，邀民眾浪漫野餐，並由全台20間知名甜點店組成的甜點市集，以三溫糖研製特色甜品，找回百年前的甜蜜滋味。

雲林地方產業文化創生協會理事長林進誠說，除高雅的甜點市集，當天也有草地音樂會邀請洪安妮及林家安等知名樂團、歌手輪番接唱，還有裝置藝術、和服浴衣體驗、美食餐車、文創攤位，讓民眾感受糖都魅力。