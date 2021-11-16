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台南三井OUTLET 111年第一季開幕營運

中央社 / 台南16日電

座落於台南市歸仁區高鐵站旁的日本三井OUTLET PARK，占地約1萬8000坪，台南市政府今天表示，三井OUTLET PARK第一期4層樓商場店舖數約180間，預定民國111年第一季開幕。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本三井OUTLET PARK，第一期OUTLET MALL工程進入最後完工審查階段，總數約180間的店舖也將開始進場裝修，為111年第一季開幕營運作最後衝刺。

三井公司總經理藤野隆史表示，台南OUTLETPARK投資工程今年歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐與嚴重缺工，稍微影響施工進度，如今工程進入尾聲，相關資料（消防、無障礙及招募計畫等）也送到台南市政府審查。

台南市長黃偉哲已要求市府各局處研擬三井OUTLET開幕疏運計畫及停車規畫事宜，另由勞工局成立專區協助員工召募。各權管機關強化橫向聯繫，落實各項投資案。

三井不動產資料顯示，台南市歸仁區的三井OUTLET PARK，將成為三井OUTLET PARK在台灣第3座購物中心，位處高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站前，交通便捷，開幕後可望成為台南都會圈最大的OUTLET PARK。

台南

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