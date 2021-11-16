台南城市音樂節跨國共製 金曲歌王、歌后演出

台南市政府觀光旅遊局主辦的城市音樂節暨貴人散步音樂節邁入第5年，今年將在11月25日至28日舉行，共有102組音樂人演出。最特別的是與法國在台協會首次合作駐村計畫，共有音樂家DJ Sam Tiba與The Rodeo住村創作與表演。

觀旅局長郭貞慧表示，受疫情影響，今年城市音樂節無法邀請許多外國藝人來表演，也因為如此，和法國在台協會合作規畫駐村計畫，海選出DJ Sam Tiba與The Rodeo兩位音樂家來駐村，27、28日將有精采演出。城市音樂節暨貴人散步音樂節多年來受到喜愛，市府透過此活動將多元藝術文化融入，盼能讓更多旅人回訪、重訪台南。

除了城市音樂節與法國合作，今年貴人散步音樂節也和南方影展、台北音樂不斷電、文策院合作，自11月25日至28日活動四天，共有98組海內外樂團分別以線上與實體方式參與，演出者將於超潮打卡夯點台南市美術館2館跨域展演廳、全美戲院、藝廊B.B.Art、南美里活動中心、台南文化創意園區、大南門城及兜空間共7個特色場館輪番上陣。透過場地、空間的轉換，聆賞音樂的心情也會轉換，會有不一樣的感受。

法國在台協會學術合作與文化處柯柏睿表示，法國在台協會與台灣有許多合作，明年6月也會和南美館有展覽合作，希望藉由這次音樂上的合作，讓更多人聽到法國音樂。

DJ Sam Tiba與he Rodeo說，他們已吃了許多在地小吃，也喜歡台南慢活的生活。

副市長趙卿惠表示，今年最特別的是駐村計畫，當你走走逛逛時可能會遇到藝人在為你唱歌，也可能是旁邊就是音樂會。台南建城將400年，希望藉由音樂等活動讓台南更國際化。

今年舞台在環河街河樂廣場旁，演出藝人有金曲得主王若琳、金曲歌王施文彬、新生代R&B唱作人李友廷、甫獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿美族原民住樂團漂流出口、台灣阿卡貝拉樂團-尋人啟事、創作音樂人HUSH、客語創作柔美女聲柔米、台南嘻哈音樂人RPG，及法國來台駐村音樂人-DJ Sam Tiba、The Rodeo，陪伴觀眾分享河畔日落的魔幻時刻，也將透過LINE MUSIC直播。

觀光旅遊局與文化局於11月27日14:00-21:30及11月28日12:00-19:30安排有自南美館2館、水交社文化園區及永華市政中心往返活動現場的3條活動免費接駁車，歡迎民眾多加利用。

台南城市音樂節官網 musiccitytainan.com

台南城市音樂節FB https://www.facebook.com/musicCITY.tainan

LUC貴人散步音樂節官網 www.lucfest.com

LUC貴人散步音樂節FB https://www.facebook.com/lucfest.tw/

台南旅遊官網 https://www.twtainan.net/