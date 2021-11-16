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朴子市故事館暫時打烊撤離水道頭 另覓新地點重新開館

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，在朴子水道頭嘉藝點文創聚落，成立朴子故事館，開館近2年，陳今天宣布不再競選日新協會理事長，退出協會運作，故事館暫時打烊，撤離水道頭，另覓地點擴大經營。圖／聯合報資料照片
嘉義縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，在朴子水道頭嘉藝點文創聚落，成立朴子故事館，開館近2年，陳今天宣布不再競選日新協會理事長，退出協會運作，故事館暫時打烊，撤離水道頭，另覓地點擴大經營。圖／聯合報資料照片

嘉義縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，費時6年蒐集清朝至今古文物，在朴子水道頭嘉藝點文創聚落，成立朴子故事館，開館近2年，成為知名文史據點，陳俊哲今天宣布不再競選日新協會理事長，退出協會運作，故事館暫時打烊，撤離水道頭，另覓地點經營，讓地方人士及旅外鄉親感到錯愕。

陳俊哲說，故事館是以日新協會名義向文化觀光局承租經營，租期1年1約，下月2年租約到期，因他不再競選協會理事事，退出協會，故事館另覓地點，目前租約地點，由新選出理事長決定，會退出協會是因為「做到流汗被嫌到流涎」。

故事館經營近2年，吸引數千人參觀，逢年過節旅外鄉親返鄉，故事館成為說朴子故事懷舊好去處，他表示，故事館暫時打烊，會另起爐灶重新經營，水道頭聚落木造宿舍，禁止用火，晚間不能經營，影響民眾逛故事館意願，未來新故事館會用新的經營方式吸引人。

陳俊哲強調，故事館承載朴子人大量恩情，是大家協助才能維持至今，龍天見證，萬分感謝。但是也要告一段落，當然也會有再起的時候，只要大家繼續關心就有存在的理由，「下一階段，我們會繼續努力，請大家給與支持。「

故事館是日新協會承租文觀局重新整修的日式宿舍改造，館徽用日治時期街章，外牆掛朴子三大地標圖像: 「水道頭、配天宮、榮昌老戲院」，走進故事館有面新聞牆，用日治時期至今朴子重要人物要聞舊報紙，收藏文物多元豐富。

有神社紀念物、徽章，廟會繞境藝閣「反共抗俄、復興中華」字句刺繡，名詩人蔡啟耀詩作，每件文物都有故事，故事館面積不大，卻有說不完故事，規畫特展室，定期更新主題文物，許多熱心市民主動提供珍貴文物。

嘉義縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，在朴子水道頭嘉藝點文創聚落，成立朴子故事館，開館近2年，陳今天宣布故事館暫時打烊，撤離水道頭，另覓地點擴大經營。記者魯永明／翻攝
嘉義縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，在朴子水道頭嘉藝點文創聚落，成立朴子故事館，開館近2年，陳今天宣布故事館暫時打烊，撤離水道頭，另覓地點擴大經營。記者魯永明／翻攝

朴子 嘉義

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