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嘉市殯葬園區第3期聯外道路經費有解 中央允納入補助

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市殯葬園區聯外道路，目前縣府正進行共2期的聯外道路改善案。圖／立委王美惠提供
嘉市殯葬園區聯外道路，目前縣府正進行共2期的聯外道路改善案。圖／立委王美惠提供

嘉義市政府規畫位於嘉縣水上鄉市府殯葬園區，新闢聯外道路預算約3億，為第3期工程，欲配合嘉縣府正進行共2期的拓寬聯外道路，形成環狀道路，但中央全額補助縣府2.27億、卻屢駁回市府請求補助，立委王美惠今天與陳明文、交通部及地方會勘，交通部陳彥伯次長允諾「會納入生活圈道路計畫」。

據了解，中央先前專案全額補助嘉縣府約2億2700多萬，拓寬、闢建嘉市殯葬園區周邊138線聯外道路，共2條、分2期工程，市府也規畫第3期要新闢1條聯外道路，長度約1公里多，屆時能形成環狀道路網。

陳彥伯說，嘉市殯葬園區道路牽涉單位甚廣，王美惠多次向中央爭取和協調之下，蘇貞昌院長特別指示要考量當地居民權益，未來在第3期工程部分，由交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，再請市府提報先期規畫，或工程計畫案給交通部審議。

王美惠指出，聯外道路改善工程的第1、2期，正持續進行中，由市府主導的3期工程因經費問題，遲遲無法順利推動，若缺乏第3期工程計畫銜接，依然無法徹底改善整體交通問題，便與部會首長開會研商，感謝中央考量到嘉義需求，「不只完成嘉市殯葬園區環狀路線最後一塊拼圖，化解長期讓縣市民眾苦惱的塞車問題，更將是嘉義縣市共同合作的最佳典範」。

市府民政處長劉美鳳說，「感謝立委協助、感謝縣市合作」，嘉市殯葬園區第3期聯外道路2016年就極力爭取，已有初步規畫設計，現獲中央允諾協助經費，會盡快提出相關細部計畫，打造雲嘉南地區能用到的有尊嚴、溫度園地，不過5年前估算3億預算，近幾年物價上升，應需重計算。

交通部政務次長陳彥伯（前排左一）今天允諾嘉市府規畫殯葬園區第3期聯外道路，會納入生活圈道路計畫。圖／立委王美惠提供
交通部政務次長陳彥伯（前排左一）今天允諾嘉市府規畫殯葬園區第3期聯外道路，會納入生活圈道路計畫。圖／立委王美惠提供
位於嘉縣水上鄉的嘉義市殯葬園區，市府欲新闢聯外道路預算約3億，為第3期工程，配合嘉縣府正進行共2期的拓寬聯外道路，形成環狀道路。圖／嘉市議員鄭光宏提供
位於嘉縣水上鄉的嘉義市殯葬園區，市府欲新闢聯外道路預算約3億，為第3期工程，配合嘉縣府正進行共2期的拓寬聯外道路，形成環狀道路。圖／嘉市議員鄭光宏提供
立委王美惠（左二）今邀集交通部次長陳彥伯（左一）等人會勘嘉市殯葬園區聯外道路。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（左二）今邀集交通部次長陳彥伯（左一）等人會勘嘉市殯葬園區聯外道路。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（前排右四）今邀集中央及地方會勘嘉市殯葬園區聯外道路。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（前排右四）今邀集中央及地方會勘嘉市殯葬園區聯外道路。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（中）今天邀集會勘嘉市殯葬園區聯外道路。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（中）今天邀集會勘嘉市殯葬園區聯外道路。圖／立委王美惠提供

交通部 嘉義 陳彥伯

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