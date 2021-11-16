身障拾荒男子生活陷困境 嘉義縣環保局伸援手協助清運

嘉義縣溪口鄉身障陳姓男子的母親中風行動不便，需要父親陪伴照顧，由陳男負擔家中生計，卻不符低收入戶資格，靠資源回收維持生計，環保局得知陳男困境，主動協調鄉公所清潔隊到府，協助清運資源回收物，消毒環境，避免孳生蚊蟲，保持居家環境整潔。

溪口鄉身障陳姓男子每天凌晨騎腳踏車出門，撿拾資源回收物，將資源回收物載回家整理分類後出售；環保局關懷資源回收個體戶，與環境維護管理巡迴環境服務，目前全數巡查305名列冊拾荒業者，因堆積資源回收物達到變賣效益時，貯存時間過長，容易造成髒亂，影響周遭環境品質，環保局主動協助環境改善和宣導回收分類，

經環保局多年輔導，拾荒業者在社區撿拾資源回收物後，將回收物沖洗乾淨、分類整理與集中堆置，由清潔隊以高於市場回收價格到府清運，配合定期消毒與整理環境，無積水孳生蚊蟲，翻轉民眾對拾荒業者印象，同時照顧弱勢族群。

環保局長張根穆說，目前列冊拾荒業者每年回收資源回收物，超過200公噸，政府關懷弱勢資源回收業者，以高於市場回收價格補貼個體業者，體恤業者免於奔波、清潔隊到府回收，協助環境維護改善與管理。