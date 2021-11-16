嘉縣平地農田下雪了？ 農民解釋:防曬

嘉義縣議員葉孟龍發現近日新港鄉種植茂谷柑田覆蓋大量碳酸鈣粉，如白雪皚皚的盛況讓人嘖嘖稱奇；農委會解釋柑農每年5至10月噴灑碳酸鈣粉，能有效防曬；農民說，今年氣候異常，11月日夜溫差大，預估今年產量下跌，茂谷柑市價將上漲至少2成。

農委會台南農業改良場解釋，碳酸鈣粉(CaCO3) 俗稱石灰粉，茂谷柑植株由於枝條直立性及頂端著果性強，夏季果實易受太陽紫外線傷害，灼傷果皮及果肉組織，造成果形歪斜、汁少味淡，影響果實商品價值。

台南農改場說，果農5至10月茂谷柑果實生育期間，常噴施或塗膜碳酸鈣粉於植株或果實上，降低烈日傷害果實受之，以減少農民之損失，並於採收後將果實上之碳酸鈣粉清洗乾淨後才會進行出貨，若購買時見果實上有殘存白色粉末，用清水清洗乾淨即可放心食用。

新港鄉茂谷柑農江仁政說，目前11月但白天日曬仍嚴重，且通常碳酸鈣粉內會混膠狀物質，大雨會降低防曬效果，通常一年約撒兩次粉，近日少雨農民才會選擇撒粉。碳酸粉近年漲價幅度高，從去年每包220元漲到250元。

新港鄉茂谷柑約清明時分播種，農曆尾牙前採收，江仁政說，今年氣候異常，上半年乾旱下半年又遇大雨，果實紛紛龜裂、落果，若再遇到果蠅滋擾，生存下來的果實比例不高，他自己種約3分地茂谷柑，產量約減2成。

江仁政說，今年紙箱價格從每個22元漲到30元，物流運費也增加，他預估今年春節前茂谷柑市價至少漲2成。

縣府農業處表示，嘉義縣茂谷柑產量約437萬2262公斤，全國第三僅次於台中市和雲林縣；種植面積約235.92公頃，每公頃收量約1萬8874公斤。