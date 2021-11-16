台南歸仁七甲花卉區推團客套裝行程 後壁鄉親組團力挺

台南最大的歸仁七甲花卉專業園區才推出「團客套裝行程」、後壁區頂安里長林丁和得知今天舉辦里民參訪活動，100多人報名到歸仁七甲社區參觀關懷據點、了解在地長照如何獲得地方好評，並參觀七甲花卉區各種特色花卉及花卉餐、伴手禮等特色如何經營。花卉區副班長周添源接待導覽解說，並代表花卉區贈送後壁區里民參訪團每人花草小盆栽。

七甲花卉區與歸仁區公所合作，上周末推出「花現歸仁漫遊七甲套裝行程」：包括園區導覽、花卉盆栽DIY、花卉餐及伴手禮等全程有專人導覽解說；其中花卉餐是由七甲在地總鋪師阿旺師料理，文創伴手禮禮盒由區公所開發。

花卉班長黃毅彬表示，開幕活動就吸引十幾個外國朋友參加，還有遠從新竹來的；「團客套裝行程」希望能夠長期經營，目前接受團客預約，要品嘗花卉餐、購買伴手禮的民眾可事先打電話0933338333與他聯繫。

林丁和感謝歸仁區長魏文貴在後壁擔任區長時的貢獻；他表示，得知七甲花卉區推套裝旅遊行程，感覺很有特色，特別跟鄉親來體驗，覺得有花的環境真的很美，讓人賞心悅目，是值得一遊的好地方