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F-16V成軍預演 呼嘯嘉義上空民眾大呼過癮

中央社 / 嘉義縣16日電

空軍首支F-16V作戰隊18日將成軍，今天在嘉義水上基地預演，戰機也進行飛行操演，在基地外圍觀看的飛機迷大呼過癮，紛紛用相機紀錄戰機起降英姿。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），由於構改性能提升數量已達成軍標準，18日將在嘉義空軍基地舉辦成軍典禮。

今天在嘉義空軍基地舉行成軍典禮預演，吸引大批飛機迷在基地外圍駐守，手持相機紀錄戰機飛行、降落的英姿。林姓飛機迷向中央社記者說，一早就來基地圍牆邊守候，今天拍得相當過癮。

住在嘉義縣水上鄉粗溪村巷口的張姓民眾接受中央社記者訪問表示，他家就緊鄰水上基地，從11月初戰機起飛就相當頻繁，本以為是共軍飛機騷擾造成的，看新聞才知道是F-16V要成軍，空軍在演練。

在航道下方，緊鄰台一線的白人牙膏觀光工廠，因有停車和休閒之便，也成了欣賞戰機起降的絕佳地點，今天來參觀的民眾，看到戰機呼嘯而過的英姿，紛紛高喊「國軍加油」。

戰機 空軍 F-16

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