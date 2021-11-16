「異起相挺、愛無距離」 異人館守護伊甸青年勇敢追夢

今年疫情嚴峻期間，餐飲業普遍受創，異人館餐飲連鎖集團不受疫情影響，仍堅持帶頭傳遞愛心，不僅為伊甸基金會募集近10萬元的捐款，更舉辦「挑戰1日店長」職場體驗課程，讓伊甸身障青年有實作機會以利未來能選擇自己的興趣進到職場工作。

異人館餐飲連鎖集團自2018年起，每年定期與伊甸基金會共同舉辦3個月的「異起傳愛讓愛飛翔」品牌公益活動，今年雖因肺炎疫情影響，但仍堅持遞愛心，不僅募款助伊甸，並在營業周舉辦「挑戰1日店長」職場體驗課程，邀請伊甸身障青年到餐廳後場備料，清潔碗盤，並在外場進行上菜服務，以及在茶飲吧檯為顧客製作現點飲品。

「第3桌客人的冬瓜檸檬茶泡好了喔！」26歲小珍首次挑戰吧檯工作，專注地聽著飲料調製的每個細節。領有中度智能障礙手冊的小珍，高中畢業後，因為人際關係互動不佳，無法進到職場工作，直到6年前來到伊甸心園小作所，透過教保老師細心的引導，漸漸融入團體，懂得表達自己的想法，現在還擔任代工課程的小班長。為了能步入職場工作，小珍積極的爭取這次職場體驗的機會，認真學習的態度不僅獲得現場主管的稱讚，連現場客人都為他加油。

異人館餐飲連鎖集團董事長林岡立表示，異人館自4年前開始與伊甸基金會合作，號召全台關注身障青年職業培訓計畫，用實際行動陪伴弱勢青年重回人生軌道，進入職場工作圓夢。嚴峻的疫情雖然打亂了生活，但沒有澆熄異人館的愛心，希望每年的公益活動，可以邀請更多人與異人館進一步認識身障朋友的努力與需要，用愛守護需要幫助的每位朋友。

為了幫助伊甸身障青年接受職業培訓，異人館連鎖餐飲傳愛行動從不間斷，4年來累計捐款金額近百萬，幫助台南在地身障青年就業夢想。伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，天生我材必有用，感謝異人館連鎖餐飲集團連續4年支持「伊甸成人身障就業計畫」，只要給身障朋友一個機會，未來他們也有照顧自己和照顧自己的能力。