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雲林社區文創美食拚功夫 2千多項作品在建國新村展出
雲林縣府12月4日全縣社造嘉年華會將盛大登場，將有2千多項文創美食大車拚，今天由縣長張麗善親自在虎尾鎮建國眷村為成果展暖身，各社區工藝產業和巷仔內特色美食，及11條特色深度旅行路線，邀請大家來雲林體驗「社造大時代」。
今天虎尾建國新村熱鬧滾滾，斗南新光社區「小小布馬跳陣頭」、莿桐孩沙里社區「三仙老公標樂團」接連開場表演，舞蹈與音樂炒熱現場氣氛。
雲林縣長張麗善說，「2021雲林社造嘉年華」主題成果展，集結縣內45個社區、10個公所及相關局處等多達50個單位的社造輔導成果展，有靜態和動態展出，同時有超過2000種美食、工藝體驗，更有精彩的表演等大家前來參觀體驗。
今天有約20多攤特色美食和工藝展出，為下月成果展熱身，除有西螺廣興社區，以西螺米搭配甘薯簽，展現古早味的營養美食，讓大家吃出不凡風味的米食。
最引人注目的是斗六市林頭社區，由老師張淑貴帶領志工以艾草，研發出攜帶型的「艾炙」香，提供給老人家紓緩酸痛之用，只要哪裡痛就爋哪裡，用純有機艾草精煉製成的艾草香，透過精巧設計，貼粘在痛處再將艾草引燃，可邊走邊爋，既不影響工作，也可紓緩各種疼痛，創意十足，深受青睞。
「轉吧！轉吧！雲林社造大時代」，文化觀光處長陳璧君表示，除了文創工養美食，還提供11條在地特色路線上山下海、從古坑草嶺石壁玩到四湖黑森林，可深入各社區輕遊特色文創，包括藍染文化、眷村文化、虎尾工藝、土庫漫遊，及各種農事體驗和山海微旅行等經典遊程，全是超優質的特惠專案，帶領遊客用玩體驗雲林豐富物產，感受最樸實道地的人情味。
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