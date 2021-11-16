快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林社區文創美食拚功夫 2千多項作品在建國新村展出

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，豐富又創意十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，豐富又創意十足。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府12月4日全縣社造嘉年華會將盛大登場，將有2千多項文創美食大車拚，今天由縣長張麗善親自在虎尾鎮建國眷村為成果展暖身，各社區工藝產業和巷仔內特色美食，及11條特色深度旅行路線，邀請大家來雲林體驗「社造大時代」。

今天虎尾建國新村熱鬧滾滾，斗南新光社區「小小布馬跳陣頭」、莿桐孩沙里社區「三仙老公標樂團」接連開場表演，舞蹈與音樂炒熱現場氣氛。

雲林縣長張麗善說，「2021雲林社造嘉年華」主題成果展，集結縣內45個社區、10個公所及相關局處等多達50個單位的社造輔導成果展，有靜態和動態展出，同時有超過2000種美食、工藝體驗，更有精彩的表演等大家前來參觀體驗。

今天有約20多攤特色美食和工藝展出，為下月成果展熱身，除有西螺廣興社區，以西螺米搭配甘薯簽，展現古早味的營養美食，讓大家吃出不凡風味的米食。

最引人注目的是斗六市林頭社區，由老師張淑貴帶領志工以艾草，研發出攜帶型的「艾炙」香，提供給老人家紓緩酸痛之用，只要哪裡痛就爋哪裡，用純有機艾草精煉製成的艾草香，透過精巧設計，貼粘在痛處再將艾草引燃，可邊走邊爋，既不影響工作，也可紓緩各種疼痛，創意十足，深受青睞。

「轉吧！轉吧！雲林社造大時代」，文化觀光處長陳璧君表示，除了文創工養美食，還提供11條在地特色路線上山下海、從古坑草嶺石壁玩到四湖黑森林，可深入各社區輕遊特色文創，包括藍染文化、眷村文化、虎尾工藝、土庫漫遊，及各種農事體驗和山海微旅行等經典遊程，全是超優質的特惠專案，帶領遊客用玩體驗雲林豐富物產，感受最樸實道地的人情味。

雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，豐富又創意十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，豐富又創意十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，藍染手藝精美。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，藍染手藝精美。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，豐富又創意十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，豐富又創意十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，攜帶型艾炙，創意十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，攜帶型艾炙，創意十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，古早味甘薯簽飯，創意吃法。記者蔡維斌／攝影
雲林縣社造嘉年華會將於12月4日盛大登場，有來自全縣四十多個社區兩千多項作品，古早味甘薯簽飯，創意吃法。記者蔡維斌／攝影

雲林

延伸閱讀

雲林接連砸店鬥毆事件 張麗善向暴力犯罪宣戰

雲林連日2起暴力案 張麗善譴責：加強執法！

力挺雲林住警器安裝率突破8成 石原慈善基金會捐1萬只

林內焚化爐不燒垃圾 張麗善鬆口規畫轉型中

相關新聞

最早嘉義人骨骸出土 學者：遺址範圍大鐵路高架甭停工

嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查...

布袋商港比照日本橫濱建空中纜車 蔡易餘拚觀光有創意

嘉義縣布袋商港開發成兩岸直航港，每次縣長選戰都成為議題，因直航涉及政治因素，遙遙無期，布袋港往返澎湖客輪每年秋冬停航半年...

雲林社區文創美食拚功夫 2千多項作品在建國新村展出

雲林縣府12月4日全縣社造嘉年華會將盛大登場，將有2千多項文創美食大車拚，今天由縣長張麗善親自在虎尾鎮建國眷村為成果展暖...

不讓城中城憾事重演 南市強化高層建物消防檢查

日前高雄市城中城大樓釀成嚴重傷亡，背後也燒出大樓管理一些問題；南市政府消防局第一救災救護大隊為防止類似憾事，今由專責安檢...

強化救援技巧 台南市消防人員展開繩索訓練

為強化救援技巧，台南市政府消防局從11月15日至17日及11月22日至24日，分別於新化消防訓練中心、烏山頭水庫辦理2梯...

代理教師輕生 嘉市議員籲重新調查

嘉義市國小陳姓女代理老師今年9月為了教室被裝監視器與校長爭執，請辭後輕生不治，多名市議員昨天質疑，市府沒設調查小組，應議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。