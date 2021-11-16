雲林社區文創美食拚功夫 2千多項作品在建國新村展出

雲林縣府12月4日全縣社造嘉年華會將盛大登場，將有2千多項文創美食大車拚，今天由縣長張麗善親自在虎尾鎮建國眷村為成果展暖身，各社區工藝產業和巷仔內特色美食，及11條特色深度旅行路線，邀請大家來雲林體驗「社造大時代」。

今天虎尾建國新村熱鬧滾滾，斗南新光社區「小小布馬跳陣頭」、莿桐孩沙里社區「三仙老公標樂團」接連開場表演，舞蹈與音樂炒熱現場氣氛。

雲林縣長張麗善說，「2021雲林社造嘉年華」主題成果展，集結縣內45個社區、10個公所及相關局處等多達50個單位的社造輔導成果展，有靜態和動態展出，同時有超過2000種美食、工藝體驗，更有精彩的表演等大家前來參觀體驗。

今天有約20多攤特色美食和工藝展出，為下月成果展熱身，除有西螺廣興社區，以西螺米搭配甘薯簽，展現古早味的營養美食，讓大家吃出不凡風味的米食。

最引人注目的是斗六市林頭社區，由老師張淑貴帶領志工以艾草，研發出攜帶型的「艾炙」香，提供給老人家紓緩酸痛之用，只要哪裡痛就爋哪裡，用純有機艾草精煉製成的艾草香，透過精巧設計，貼粘在痛處再將艾草引燃，可邊走邊爋，既不影響工作，也可紓緩各種疼痛，創意十足，深受青睞。