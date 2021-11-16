布袋商港比照日本橫濱建空中纜車 蔡易餘拚觀光有創意

嘉義縣布袋商港開發成兩岸直航港，每次縣長選戰都成為議題，因直航涉及政治因素，遙遙無期，布袋港往返澎湖客輪每年秋冬停航半年，不利觀光發展，立委蔡易餘繼帶隊搭船筏到外傘頂洲，研擬設置特色郵筒拚觀光後，日前又提出布袋商港比照日本橫濱建空中纜車構想，要求交通部長王國材評估採納。

蔡易餘質詢交通部長王國材，拋出布袋商港建空中纜車，連接商港、漁港及隔壁東石鄉白水湖，全長4公里，他要求交通部積極推動海線纜車，期盼成為嘉義新觀光亮點！王國材說，會交代航港局評估。

蔡易餘說，日本橫濱纜車YOKOHAMA AIR CABIN」，以及韓國釜山松島海上纜車，成為人氣的觀光景點，也帶動間接海港城市人潮，台灣四面環海，中央要拚海洋型國家觀光，纜車對周遭環境是最低汙染的交通觀光運輸工具，都市跟海洋結合，透過纜車形式親近海洋，讓更多人看見台灣海洋的美。

他建議部長透過纜車，把嘉義海線景點串聯起來，從布袋商港繞到布袋漁港接到公路總局現在規畫的濱海公路東石白水湖休息站，長達4公里的纜車一定會有大亮點。營運可以利用布袋商港長期招租不出去的用地建置太陽能。