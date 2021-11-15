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鐵道迷注意！阿里山林鐵百年蒸汽火車 明將駛經嘉市區
阿里山復古蒸汽火車是許多鐵道及設影迷爭相狩獵的目標，阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，明天上午將有一輛SL-25火車於北門車站至嘉義車站區間運轉測試，另輛SL-21型火車正修復中，預計明年上半年亮相。
根據阿里山林鐵處資料，編號SL-25蒸汽火車屬28T B-B型，建於1913年，1914年首次上路，1973年停駛、2017年才又復駛，目前存放於嘉義車庫。
阿里山林鐵處副處長周恆凱表示，SL-25蒸汽火車平時不載人貨，有活動時才會配合運轉，明日上午10點到12點將例行性檢修，但因其罕見性，常有鐵道迷要求該車「出門透氣」時須先上網公告。
目前林鐵處共保存12輛歷史超過百年的蒸汽火車，其中SL-15停駛存放於嘉義車庫；SL-12、SL-17、SL-23、24、28、29則分別展示於阿里山、沼平車站等地；周恆凱說，SL-21去年10月送到台中整修，預計明年上半年將亮相。
阿里山林鐵本線（嘉義-十字路段）本月2日起對號列車恢復行駛至十字路站，星期六、日開行之中興號不對號列車亦恢復行駛。鹿麻產、樟腦寮、獨立山、梨園寮、水社寮、多林、十字路等無人站恢復停靠。承載人數上限為350人，檜木列車為200人。
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