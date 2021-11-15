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再造台南竹溪風華 行政院長蘇貞昌視察水環境改善成效
台南市南區竹溪為府城歷史悠久的都會型河川，歷史源頭可以溯至明鄭時期，但隨著都市發展，納入大量民生汙水，台南市政府提出竹溪水環境改善計畫，再造竹溪風華。行政院長蘇貞昌下午4點多視察竹溪，檢視竹溪第一階段水環境改善成果。
蘇貞昌一行人在台南市副市長趙卿惠、水利局長韓華榮等人陪同下，到台南市南區視察竹溪，檢視竹溪第一階段水環境改善成果。
「竹溪水環境改善計畫」是台南市重要中長程景觀及治水計畫，韓華榮感謝營建署、環保署及水利署經費補助共8.14億，市府也籌編2.72億來改善竹溪水環境計畫。
韓華榮沿路向蘇貞昌介紹親水休閒環境、營造都市水岸空間概念，連結周邊自行車道系統並設置休憩設施，形塑水岸綠色休閒廊道，使竹溪成為具人文與自然生態的中央軸帶公園。蘇貞昌並和前來休閒民眾打招呼，噓寒問暖。
韓華榮說，竹溪第二階段規畫願景，除已爭取營建署1.4億元預算補助，進行竹溪橋下游端河岸改善外，更希望行政院中央可支持水質淨化場等經費，讓竹溪成果可再進一步往下游端前進，讓台南市民可向享受民間團體所說的「台南綠寶石」。
接著蘇貞昌前往南區水交社參觀，由文化局長葉澤山導覽，蘇貞昌參觀水交社展演館，觀看早期空軍村女眷穿的古旗袍的古文物，老照片和古建築，留下深刻好印象。
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