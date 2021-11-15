台南國1又將多一處匝道 連接施工中的北外環

台南國道一號高速公路又將多一處匝道，行政院長蘇貞昌下午到台南視察台南都會區北外環道路工程時，表示已核定17億元經費，未來北外環與國一將新增匝道；而對於台61線西濱快速道路向南延伸，目前公路總局正在規畫其可行性，蘇貞昌「加碼」表示，不只要接86快速道路，應該再往南延伸到高雄茄萣，指示營建署長吳欣修要做規畫。

立委陳亭妃與林宜瑾下午也前往視察現場，林宜瑾表示，61號雖然只是快速道路，但其實開起來跟高速公路差不多，但沿路並沒有休息站，希望能在將軍區設立休息站，也能帶動當地發展，蘇貞昌當場同意，要相關單位盡快處理。

台南市重要交通骨幹三縱三橫之外，新增的第四條東西向道路也就是沿著鹽水溪興建的北外環道，全長13.6公里，有9處上下匝道，總工程費181.7億元，含用地費則達208.2億元，工程分4期進行，預計116年底完工，目前正在興建的是3期跨越國1的部分，2期發包中、4期規畫中，蘇貞昌下午前往長和路一段3期工地視察。

蘇表示，政府要有效能、凡事要能事先做好規畫，像當初開發南科，卻沒有做好周邊交通等機能規畫，現在只能穿著西裝改西裝，北外環完工後可以有效紓解南科對外交通，同時方便南科員工可以搬到市區裡住，未來搭配周邊的社會住宅，才是完整的規畫，也希望高架的北外環部分道路橋面下可以規畫自行車道，多一個用途。

營建署南區工程處表示，北外環跨越國1部分，將先行興建的是國1南下向西接北外環，及北外環西往東、北上國1兩處匝道，而國1北上往西接北外環與北外環接國1南下兩處匝道，將先保留用地，日後有經費再建。