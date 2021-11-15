從小培養減糖觀念 嘉市業者印20萬張飲料杯減糖封膜

嘉義市府衛生局今日舉辦「飲料減糖 健康+1」創意設計飲料杯封膜比賽，暨糖尿病照護品質評比優良醫療院所頒獎典禮，康善社福基金會董事長張繼森率隊表演「便當超人」兒童劇「減糖大作戰」，傳達吃健康、拒高糖和高熱量食物觀念，業者還要將得獎作品印成20萬張飲料杯封膜，推廣減糖觀念。

嘉市衛生局為扎根減糖健康觀念，日前與在地飲料業者Tea's原味合辦國小學童「減糖飲料封膜創意設計比賽」，共有362件作品參賽，評選出前5名及佳作20名，25份得獎作品再透過網路票選5名人氣獎，今天由市長黃敏惠頒獎表揚，並感謝醫療團隊用心照顧糖尿病人健康。

嘉義市衛生局廖育瑋局長指出，高糖飲食使血糖突然飆高，大腦需啟動穩定血糖管控機制，身體胰島素須迅速分泌來降低血糖，接著靠腎上腺素平衡血糖，如果長期高血糖飲食，會使大腦、胰臟、腎臟跟著反覆操作而提早退化，造成罹患糖尿病、失智症風險提高。

廖育瑋說，衛福部已完成修正「連鎖飲料、便利商店及速食業現場調製飲料標示規定」，今年1月1日起實施「手搖飲料除添加糖外，須將珍珠、椰果等內容物一併計算，標示出每杯飲品總糖量和總熱量，供消費者參考選購。」