一顆魔豆的魅力 金曲新人?te壞特台灣咖啡節登台開唱

雲林縣咖啡產業發展超過20年，縣府主辦的「台灣咖啡節」也邁入第19年，副縣長謝淑亞今天與TGC、螢之光、老吳咖啡及華山農業休閒園區等當地業者，手沖台灣精品咖啡，邀請全台遊客11月20日至28日深遊古坑，認識古坑咖啡的一生。

謝淑亞回憶，19年前她與時任副縣長、現任縣政總顧問張清良，一起發現古坑鄉有著「一顆魔豆」，成為咖啡產業起點，而咖啡農與店家也年年精進技術及品質，成功將地方咖啡升級為精品咖啡。

縣府農業處長吳芳銘說，古坑咖啡有97％以上生豆是精品咖啡豆，與市面上的商品豆不同，系列活動開幕不僅有金曲新人?te壞特擔綱演出，爵士音樂會、咖啡老樹導覽、咖啡生活市集與濾掛包DIY體驗等動靜態活動接連登場，呼應「啡嚐甦醒」主題。

張清良說，今年活動仍開放夜晚時段，民眾「從早到晚」都能感受多元的咖啡文化色彩，另周六、日古坑鄉的咖啡店家或民宿，也有安排街頭藝人表演，將咖啡文化融入生活，相關活動資訊可在活動官網或粉絲專頁查詢及報名。

古坑服務區經理李伊桂說，服務區搭配咖啡節活動，各店家也有推出多項消費優惠，另周六、日上下午時段安排街頭藝人演出，讓旅客在服務區就能搶先感受咖啡節活動氛圍。