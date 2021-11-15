影／「嘉倍券」人潮擠爆引民怨 嘉市府：加強分流、增頻寬志工

嘉義市振興消費滿千送百及嘉倍券活動，今天上午起在市府中庭兌換，清晨2時許就有人排隊等待，原訂9時發放，但8時前已擠滿人潮，不少民眾抱怨「人太多、領不到」、「動線有問題」，市府表示日前已預演壓力測試，並透過線上預約、發號碼牌分流，沒想到瞬間湧入上千人，將加派志工疏導。

林姓市民上午8點到場，發現市政府門口滿滿都是人，詢問之下才知道有人凌晨2、3點就來排隊，納悶地問「這些人都不睡覺喔」；張姓市民也說「上網預約進不去，也看不到說明或是否已額滿訊息。」

嘉市府建設處副處長羅資政表示，因應去年「滿千送百」排隊熱潮，工作團隊上周就做壓力測試，模擬排隊人潮因應方案，沒想到今天上午8時不到市府周邊已排滿人潮，幾乎有上千人同時瞬間湧入，而且9時後仍持續有人潮到場，讓原安排40多名工作人員應接不暇。

羅資政說明，將調派更多人力、志工到場，並加強線上預約與現場分流，鼓勵預約民眾分上、下午到場，也會加強28個服務櫃台交互支援，上午只要排隊確認後就會發出號碼牌，並加強現場公告、網路說明。