銀髮族健身俱樂部受歡迎 衛福部將設200多處據點

衛生福利部補助嘉義縣中埔鄉裕民社區試辦銀髮族健身俱樂部，廣受老人歡迎，衛福部國民健康署長吳昭軍今天表示，未來4年將在全國廣設200多處銀髮族健身俱樂部。

吳昭軍與衛福部長期照顧司長祝健芳今天到嘉義縣中埔裕民社區瞭解衛福部補助設置的銀髮族健身俱樂部運作情況，並試用其中一項健身器材坐式背肌訓練器。

吳昭軍致詞時表示，銀髮族健身俱樂部業務今年由長照司移轉給國健署，目前全國超過10個試辦地點，聘請專業人員陪同訓練，老人的反應都不錯，4年內將在全國廣設200多處銀髮族健身俱樂部。

吳昭軍說，今天裕民社區發展協會反映，僅靠政府補助是沒辦法長久經營銀髮族健身俱樂部，所以支持地方採使用者付費的方式，65歲以下要使用健身器材的人，得以酌收費用，避免俱樂部淪為蚊子館。

裕民社區發展協會理事長翁聖勳接受媒體聯訪指出，俱樂部有固定的收入，就能持續聘請專業人員指導老人運動，也提供年輕人就業機會，更能購買、汰換運動器材；收費計算方式，將比照嘉義地區的健身房。

今天在俱樂部運動的長者頗多，其中87歲黃姓老伯在健身教練指導下，使用肩式推舉機，最重可以推舉100公斤，不輸年輕人。黃老伯告訴中央社記者，他年輕到老都在務農，以前曾經開運菜貨車，必須搬重物，所以肩、腳特別有力。