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台南市議會流會不單純？ 國民黨團：民進黨團杯葛

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會國民黨團及無黨聯盟部分議員今天譴責民進黨團杯葛，造成議會流會。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團及無黨聯盟部分議員今天譴責民進黨團杯葛，造成議會流會。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會今天因市長身體不適請假而變更議程，卻發生議員出席未過半而流會，國民黨團表示，他們簽名支持變更議程恢復大會，誰知執政的民進黨團居然杯葛，才會造成流會，國民黨團和無黨聯盟嚴厲譴責民進黨團當家鬧事。民進黨團反指議長郭信良未經法定程序，任意變更議程。

國民黨團指出，議會第3屆第6次定期大會議程，今天上午進行第2天的自由發言，下午進行預算審查，結果週日議員突接獲黃偉哲市長請假訊息，今天上午要變更程序恢復大會，黨團議員完全不知情況也不知為何要恢復大會，因跟議事程序不合，大家議論紛紛。

黨團表示，上午9點半主席郭信良議長坐上主席台，副市長戴謙帶領局處首長備詢，結果有多個局處長缺席，議長表達不滿，宣布人數過半確認議程才恢復大會，國民黨團為了解突然恢復大會真相，特請黨團議員暫緩到議事廳簽名，議長郭信良和副市長戴謙特別前來說明，市長黃偉哲昨晚突然胸悶不舒服，因此不得不請假入院檢查。

國民黨團了解情況後，書記長李中岑帶領所有黨團議員簽名支持恢復大會，不知是否民進黨團質疑議長郭信良的動機，居然杯葛不出席簽名，國民黨團和無黨聯盟總召林阳乙和吳禹寰，非常不滿民進黨團當家鬧事，同聲譴責。

民進黨團則指大會主席郭信良議長未依「台南市議會議事規則」規定，擅自擬議變更上午議程至18日，不但未經黨團協商，也未經過半數議員表決通過，完全不尊重議會議員，也漠視法律。民進黨團總召林志展議員表示，議會是合議制，不是首長制，議長無權擅自決定變更議程，此舉已違反議事規定，民進黨團予以強烈譴責，希望議會能回歸法治而非人治，郭議長應向市民和議員道歉，並保證不再發生今早的烏龍事件。

民進黨 國民黨 郭信良

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