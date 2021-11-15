岳父急性肝衰竭 嘉市議員鄭光宏配對吻合捐肝

國民黨籍嘉義市議員鄭光宏的岳父急性肝衰竭，鄭光宏經血型配對等條件吻合，6日進行7個小時捐肝手術，術後恢復情形良好，昨天出院，今天在臉書貼文報平安。

鄭光宏今天在臉書PO文指出，家族長輩因術後不佳，引發急性肝衰竭而有致命危險，經2階段評估，他是唯一符合捐肝者，6日經台大醫療團隊開刀已返嘉義休養，並感謝大家關心。

鄭光宏接受中央社記者訪問表示，岳父日前進行肝腫瘤手術，不料，術後引發急性肝衰竭，黃疸指數一直降不下來，情況不樂觀，當時家族親友進行配對程序，包括血型配對、肝臟及身體檢查評估等程序。

鄭光宏指出，經過抽血、電腦斷層、核磁共振等檢查，直到11月3日確認只有他的條件吻合，5日便辦理住院，6日動手術，經過7小時才完成手術，術後恢復良好，並在昨天出院，而鄭光宏的岳父也從加護病房轉入一般病房。

鄭光宏說，捐肝手術後，短期間還無法久站，因嘉義市議會正召開定期會，原排定26日進行總質詢，恐怕無法出席，將向市議會請假，今天也透過臉書貼文，讓關心的親朋好友及選民可以了解他的近況。