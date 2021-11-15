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嘉巿代理教師與校長爭執後尋短 議會再掀波

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
市議員凌子楚今天質詢要求全體起立，替代理教師默哀1分鐘。記者林伯驊／攝影
市議員凌子楚今天質詢要求全體起立，替代理教師默哀1分鐘。記者林伯驊／攝影

嘉義市某國小陳姓女代課老師，今年9月間為了教室被裝監視器與校長爭執，請辭後輕生不治，多名市議員今質疑，市府竟沒設調查小組，應議會要求做的調查報告，也僅4頁內容簡單，沒查明真相就讓校長請辭，任外界眾說紛紜，家屬無法接受；市府教育處長林立生說，若有新事證須釐清，會再進行。

據了解，教育處給議會的調查報告，包括教室內裝監視器、代理教師於臨時晨會上被要求說明離職原因，共兩個事件過程，及教育處具體作為、策進作為；死者家屬蒐集資料，另自製「家屬版」調查報告，批校長濫權霸凌。

今首名發言的議員凌子楚，要求現場全體起立默哀1分鐘；議員李奕德說，死者家屬有委屈，校長有自己的看法，應要融入雙方，加上中間證人；議員蔡永泉說，調查報告修改多次，難接受。

議員戴寧現場播放該校9月7日晨會錄音檔，顯示當時校長請代理教師解釋離職原因，氣氛並沒很大爭執，待釐清，她認為，市府沒聆聽教師與校長雙方陳述，只給1份給議會說明，沒組成調查小組，假使不符合「校事會議」來組調查小組，也該用客觀第3方來設調查小組，提供結果報告、後續處理方向、建立校方輔導機制。

戴寧說，犧牲代理教師的生命、校長的職涯，應要有SOP（標準作業流程），才能確定要還誰清白或究責對象，否則未來校長面對類似事情，不知如何處理。

蔡文旭質疑並沒有給家屬調查報告，且市府、校方沒前去致哀、慰問代理教師家屬；議員黃露慧說，整起事件未看見教育處重視。

市長黃敏惠說，經多次請求聯繫後，尊重家屬的意願，沒能前往感覺非常遺憾，也指示教育處多多協助。

教育處長林立生事後說，有去還原代理教師9月1日任職到9月7日離職，任內發生的狀況，包括監視器裝設、9月7日上午晨會的事情，代理教師從1999專線投訴，案子都有保存，如果教師家屬有新的事證，可再進行調查。

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嘉市多名議員今天質詢某國小代理教師輕生案，市府相關調查結果。記者林伯驊／攝影
嘉市多名議員今天質詢某國小代理教師輕生案，市府相關調查結果。記者林伯驊／攝影
嘉市府教育處長林立生今天被質詢某國小代理教師輕生的調查內容。記者林伯驊／攝影
嘉市府教育處長林立生今天被質詢某國小代理教師輕生的調查內容。記者林伯驊／攝影

代理教師 監視器 離職

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