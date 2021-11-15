雲林接連砸店鬥毆事件 張麗善向暴力犯罪宣戰
雲林縣2天內發生2件暴力犯罪事件，雲林縣長張麗善今天宣示制暴決心，指示警方即起加強路、臨檢，並配合中央執行掃黑專案，對於暴力犯罪者速辦嚴懲，確保社會安全與秩序。
雲林縣林內鄉13日深夜發生民眾暴力砸店事件，虎尾鎮14日上午發生兩派人馬在街頭鬥毆事件。民主進步黨籍立委蘇治芬今天在臉書（Facebook）貼文指出，「雲林治安怎麼會如此…太離譜了，當街、光天化日之下，亳無法治觀念」。
張麗善今天與雲林縣警察局副局長林振華、縣警局各警分局長共同召開記者會，宣示打擊暴力犯罪決心。
張麗善指出，雲林縣警察局即日起加強巡邏查緝，強力維護治安，絕不寬貸任何威脅鄉親安全的不法事件，讓大家遠離威脅，生活更加安心、安全。
張麗善表示，連日發生砸店、群聚鬥毆事件讓人痛心，她嚴正譴責暴力，也肯定警察快打部隊快速將嫌犯逮捕，速辦嚴懲。
張麗善指出，暴力零容忍，即時起加強容易發生群聚鬥毆場所及路段巡邏、臨檢，並執行全國同步掃黑專案加強查緝暴力，展現守護民眾安心決心與動作。
張麗善要求警方針對街頭聚眾鬥毆涉案人員，後續深入了解其相關幫派背景、首謀及共犯背景資料，加強調查幫派圍事、據點及經營處所等不法情事，進行重點檢肅，同時結合第三方警政作為，從源頭阻斷金流。
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