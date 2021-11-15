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台南「黃線公車輕旅行」 走訪俗女養成記拍攝場景

中央社 / 台南15日電

南市交通局與大台南公車故事館合作舉辦「黃線深度之旅—俗女養成記、菁寮無米樂」，帶領民眾實際搭乘公車前往菁寮，並安排專業導覽解說，深度旅遊體驗讓參與民眾都直呼過癮。

後壁菁寮老街曾因紀錄片「無米樂」掀起一股農村深度旅遊熱潮，近2年再次因「俗女養成記」成為熱門景點。台南市政府交通局長王銘德今天表示，這次規劃利用大台南公車引導遊客來一場深度旅遊遊程，讓民眾實際體驗大台南公車舒適便利，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降級警戒後外出旅遊最好交通工具。

王銘德說，公車輕旅行活動，由大台南公車故事館相揪民眾作伙一起搭上大台南公車「黃6-1」前往菁寮，特別是「俗女養成記2」熱播獲得廣大收視民眾支持，又掀起新的一陣熱潮，許多劇迷特地前來拜訪劇女主角角嘉玲的家及拍攝場景，假日更是遊客滿滿。

交通局新聞稿表示，活動安排在地的專業導覽員，深度介紹菁寮地區歷史文化，並參觀墨林農村文物展示館，讓民眾也獲得知識上的收穫；行程後半段則安排自由趴趴走的時間，讓民眾自行走訪劇中懷舊場景、拍照打卡及漫步感受老街風華。

南市府新聞資料，位於台南北端的後壁區，不僅是冠軍米故鄉，也是舉辦台灣國際蘭展所在地，這處「米蘭之鄉」在2019年獲得第1屆台灣經典小鎮殊榮，具備鄉村風光、文化古蹟和醇厚人情味吸引熱門影視取景。

「俗」劇中的義昌碾米廠、金德興中藥行、見成傢俱店等3處場景，加上老街上的「無米樂」崑濱伯的家、稻稻來、荷蘭井、茄芷工坊、和興冰果部等景點，以及天鵝湖至菁寮路段自行車觀光廊道，成為吸引遊客體驗農村文化一大亮點。

台南 公車 老街

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