定期會南市局處首長姍姍來遲 議長怒：嚴重藐視議會

台南市議會正召開定期大會，今天行程原為市政總質詢，卻因市長黃偉哲身體微恙請假，改為會務大會，卻因部分局處首長姍姍來遲，議長郭信良發飆，指市府嚴重藐視議會。副市長戴謙指府內連繫有缺失，鞠躬道歉。

台南市議會正舉行第3屆第6次定期大會，目前進行市政總質詢，今天原排定市議員自由發言，但因市長黃偉哲臨時請假，經府會協調，變更議程，改為會務大會，審理預算。

大會排定時間是9點半，9點40分郭信良第1次敲槌，部分局處首長尚未抵達，到了10點局處首長都已抵達，但郭信良相當生氣，指市府嚴重藐視議會。

戴謙感謝議會、議員的諒解，變更議程，表示因府內連繫有缺失，部分局處首長才沒到齊，當場鞠躬道歉。

市府官員指出，應是誤會，可能官員誤以為自由發言議程要變更為會務大會要過半議員出席，因當時出席議員只有5人，因此仍在辦公室， 沒有準時抵達議會。