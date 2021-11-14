台南山海圳創意教學方案首發 綠道文化+生態故事

為推動台灣山海圳國家綠道成為孩子的學習綠道，台南社大台江分校、南水局、台江流域學校、海尾朝皇宮策辦「台灣山海圳國家綠道教師及志工社群培力營」，師生踏溯台江內海、大圳之路，了解綠道沿線文化及生態故事，今天發表7套「山海圳創意教學方案」，供各校參考。

台江分校表示，師生實際踏查赤山佛祖廟、東口西口水利古道、曾文水庫等綠道教學場域，這套教學方案包含「台江流域生態探索」、「台灣文化路徑探索」、「小小公民倡議行動」3大主題。

社大台江分校表示，台江流域師生上周與作家小野、市長黃偉哲共同連署優化台灣山海圳國家綠道，共同營造1條孩子的學習綠道，為此策辦2天1夜的台灣山海圳國家綠道教師及志工社群培力，實際走讀山海圳，進行綠道教學踩線行動，共有長安、安佃、安慶、九分子國中小學及台江幼稚園、雲林海線社大、崑山科大20多名教師參與研討。

今天邀請前國發會副主委曾旭正帶領老師討論國家綠道運動的願景及推動歷程，同時發表7套台灣山海圳國家綠道創意教學方案，希望帶動更多的教師社群參與，陪伴學生走讀山海圳綠道。

曾旭正表示，推動台灣山海圳國家綠道不只是1條綠廊，更可以創造綠色交通，尊重行人，保護生命。特別是台灣有多樣性生態及文化，應當成為孩子認識台灣的最佳學習步道。

社大台江分校老師吳美燕指出，台灣楝樹綠道非常美麗，她規畫「戀楝台江之舞」課程，帶領學生實際走楝樹綠道，了解楝樹含子度冬、生生不息的精神，進而共同創發「戀楝台江之舞」。台江分校資訊老師黃翎葳提出「台江水」微電影教學方案，結合時間地圖，紀錄山海圳國家綠道沿線生態及文化地景。

這是一條很棒的生態及文化學習路徑！長安國小老師翁育民表示，台灣山海圳國家綠道有水利古道地景及文化、植被及鳥類生態，可搭配校本課程，帶領學生實際探索，打開學生五感。安佃國小老師張嘉容認為，未來可以帶著學生騎著單車，探索嘉南大圳幹線綠道，觀察居民如何種植菱角及水雉生態，陪伴學生了解這塊土地故事。