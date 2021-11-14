提供更安全回家的路 前里長揪同好擦拭路口反射鏡

「對的事，就要堅持。」台南市官田區隆本里前里長覃業勛，卸任里長後持續服務地方，有感於一些路口反射鏡髒汙影響交通，今年初成立光明鏡義工隊，17名義工不定期擦拭路口反光鏡，希望為用路人提供更安全返家的路。

空軍少校退伍的覃業勛，軍旅12年，退伍後原在退輔會原台南縣榮民處出任組長服務榮民弟兄，後來當選里長，3年多前連任意外失利，覃業勛持蹲點地方服務，今年初更成立「光明鏡義工隊」，不定期巡視路口，擦拭官田區一些路口反射鏡。17名義工迄今已將官田區10個里400多面反射鏡擦拭過兩遍，善行逐漸在地方傳開。

「看似『小事』，卻是非常重要。」覃業勛說，剛開始投入時，還有友人虧他們「好傻」、「吃飽太閒」，他認為，路口反射鏡對交通安全相當重要；一些髒汙或不清，可能釀成重大交通事故，義工們也有相同理念，堅持對的事。除因日前疫情影響，迄今運作已近一年。擦拭時間相當彈性，由自己調配，成員中最小僅20多歲，也有60多歲歐吉桑，光明鏡如有歪斜破損或被樹枝擋到，也會通知公所處理，就是要給用路人更安全回家的路。