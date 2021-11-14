快訊

回鍋達新任總經理不到半年 胡伯澤辭世享年55歲

中職／超火爆！桃猿霸林爵新莊暴走 遭驅逐後連飆粗話

提供更安全回家的路 前里長揪同好擦拭路口反射鏡

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市官田區光明鏡義工隊員深入社區擦拭反射鏡，提供用路人更安全回家的路。圖／覃業勛提供
台南市官田區光明鏡義工隊員深入社區擦拭反射鏡，提供用路人更安全回家的路。圖／覃業勛提供

「對的事，就要堅持。」台南市官田區隆本里前里長覃業勛，卸任里長後持續服務地方，有感於一些路口反射鏡髒汙影響交通，今年初成立光明鏡義工隊，17名義工不定期擦拭路口反光鏡，希望為用路人提供更安全返家的路。

空軍少校退伍的覃業勛，軍旅12年，退伍後原在退輔會原台南縣榮民處出任組長服務榮民弟兄，後來當選里長，3年多前連任意外失利，覃業勛持蹲點地方服務，今年初更成立「光明鏡義工隊」，不定期巡視路口，擦拭官田區一些路口反射鏡。17名義工迄今已將官田區10個里400多面反射鏡擦拭過兩遍，善行逐漸在地方傳開。

「看似『小事』，卻是非常重要。」覃業勛說，剛開始投入時，還有友人虧他們「好傻」、「吃飽太閒」，他認為，路口反射鏡對交通安全相當重要；一些髒汙或不清，可能釀成重大交通事故，義工們也有相同理念，堅持對的事。除因日前疫情影響，迄今運作已近一年。擦拭時間相當彈性，由自己調配，成員中最小僅20多歲，也有60多歲歐吉桑，光明鏡如有歪斜破損或被樹枝擋到，也會通知公所處理，就是要給用路人更安全回家的路。

官田大崎社區發展協會理事長陳凱利、拔林社區發展協會前理事長賴朝淵，也都是該光明鏡義工隊成員，兩人說，這是相當有意義的事，受惠不分社區與外地人，看到各路口反光鏡几淨，出門也更安心。

台南市官田區光明鏡義工隊員深入社區擦拭反光鏡，提供用路人更安全回家的路。圖／覃業勛提供
台南市官田區光明鏡義工隊員深入社區擦拭反光鏡，提供用路人更安全回家的路。圖／覃業勛提供
台南市官田區隆本里前里長覃業勛卸任里長後持續服務地方，今年初成立光明鏡義工隊。圖／覃業勛提供
台南市官田區隆本里前里長覃業勛卸任里長後持續服務地方，今年初成立光明鏡義工隊。圖／覃業勛提供

義工 台南 反光鏡

相關新聞

台南新住民研習家鄉美食兼模擬公投 直呼好真實

移民署台南市第二服務站與台南市新住民家庭促進成長發展協會今天共同舉辦親子活動，除推廣新住民美食，還模擬公投投票過程，讓已...

台南市星光歌唱大賽有別以往 身障者用歌唱撼動人心

12月3日為國際身心障礙者日，台南市社會局與弘福社區關懷照顧服務協會今天在大遠百成功店百老匯廣場舉辦「聽見星光歌唱大賽」...

12新血加入台電雲林施工班 師徒制傳承核心技術

用電對常民生活而言相當重要，台電公司數十年前撤除施工班，近年因退休潮及承攬商人力斷層，陸續在各縣市復立施工班，雲林區處籌...

安平海砂屋都更重建完成最後一哩路 通過委建委售

拖延多年未能都更的的海砂屋台南市安平二期國宅，昨天召開住戶大會通過以委建委售方式辦理都更，住戶欣喜未來可以有安全的房子可...

重現砂石過濾、吸管吸水 水道博物館種子教官培訓

台南山上花園水道博物館昨、今舉辦種子教師培訓，除相關文史課程， 還設計以簡單器材設計出濾水及抽水等水道基本作用原理，吸引...

嘉義公園尿尿小童疑與比利時相同 市府將委外查身世

嘉義市百年的嘉義公園內，有1尊外觀綠色的尿尿小童，是許多嘉義人兒時起就有的回憶，但卻沒人清楚它設立由來，由市民組成的「嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。