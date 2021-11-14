台南柳營社區成果展 敏惠醫專為阿公阿嬤妝扮助演出

台南市柳營區公所、南市府文化局今辦理柳營區社造成果展，共同推出市集 、寫生活動並邀請牧歌音樂工作室加入，敏惠醫專美容保健科師生30 餘人，更幫阿公、阿嬤彩妝做造型，讓演出的阿公、阿嬤們笑說 ，為表演加分不少。

柳營社造成果發表，共邀請6組社區團隊進行演出，包括4場社區今年新創的戲劇、2場音樂演出。農農聚場推出由地方耆老、返鄉青年和偏鄉青少年共同組成的「青銀樂團」，用時下年輕人音樂語彙與當地傳統樂器融合。

其中，中興社區劇場「回家」，闡述阿茲海默症患者內心的衝突感與自我懷疑各種層次的表現；士林社區劇場-無師自通老師傅劉揮逢先生的故事；旭山社區劇場演出旭山里新吉庄的誕生；果毅社區劇場「果毅的故事唱給你聽」以歌仔戲方式演譯果毅社區開拓史。

靜態展覽包含旭山社區-竹編作品展示；社造青年黃裕銘-植紙居：以當地農作植物莖葉製作手抄紙DIY，從純粹紙感中體會柳營農業之美。