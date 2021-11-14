台南新住民研習家鄉美食兼模擬公投 直呼好真實

移民署台南市第二服務站與台南市新住民家庭促進成長發展協會今天共同舉辦親子活動，除推廣新住民美食，還模擬公投投票過程，讓已具有我們公民的新住民朋友直呼「好真實」，下月18日公投登場，能更從容行使權利。

這項活動有50多名新住民參加，透過親子共學讓新住民家庭，不僅增進對異國文化認識，也了解最新政令規定，南市新住民家庭促進成長發展協會理事長蘇虹鮮與新住民媽媽們，一起帶著孩子動手做越南春捲。移民署南區事務大隊臺南市第二服務站現場也宣導「第8屆新住民及其子女築夢計畫」，籲請新住民朋友把握今年底期限。

蘇虹鮮表示，越南春捲皮非常特別，又稱作「米紙」，外觀不僅透明，且熱量低，成分是樹薯粉、麵粉、米粉、水及鹽；只要將鮮蝦、九層塔、小黃瓜、米線及福山萵苣一起捲入春捲皮後，即可沾取魚露享用。

新住民二代小芳（化民）表示，雖然因疫情沒有辦法回越南外婆家，透過製作春捲過程，彷彿瞬間回到越南，有種外婆也在身旁陪伴的感覺。

而下月18日將登場的全國性公投，當天上午8點至下午4點舉行，凡年滿18歲並持有我國身分證，在戶籍地設籍滿6個月以上即具投票資格。為提前體驗公投投票流程，南市選舉委員會今也布置如公投當天會場，讓新住民熟悉當日投票流程，不少新住民表示，第一次參與公民投票雖緊張，但經「預習」公投後，感覺更踏實、真實了。