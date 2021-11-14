台南市星光歌唱大賽有別以往 身障者用歌唱撼動人心

12月3日為國際身心障礙者日，台南市社會局與弘福社區關懷照顧服務協會今天在大遠百成功店百老匯廣場舉辦「聽見星光歌唱大賽」決賽，比賽結果前3名分別為吳光榮、陳珞綺、楊宗中，賴欣茹獲最佳台風獎，最佳造型獎陳慧璟，網路人氣獎則由陳湘閔獲得，他們用歌唱撼動人心。

社會局表示，這次歌唱大賽因應疫情，前期以錄影方式徵件，吸引近90件作品報名，初賽經3名專業評審遴選出15人晉級決賽，並於決賽中選出前3名、最佳台風獎及最佳造型獎，將於11月27日的風車音樂會中頒獎及演出。

社會局長陳榮枝表示，今年國際身心障礙日有別以往，改以系列活動方式辦理，希望透過多元、豐富的活動，以具體行動實踐身心障礙者權利公約（CRPD)所訂尊重自決、不歧視、充分融入社會、尊重多元性、機會均等、無障礙、男女平等、保障兒童權利等8大原則，不僅是營造屬於身障朋友的節日，更要能促進社會大眾共同重視與建立友善身心障礙者的共融環境。

今天的身障日活動除以「聽見星光歌唱比賽」彰顯身障朋友才藝外，即日起至11月30日在大遠百6樓辦理身心障礙攝影展，11月27日上午10時至下午4時於水交社文化園區舉辦風車音樂會，透過文創市集結合身障機構及團體成果展、輔具體驗、兒童氣墊遊樂區與闖關活動等，創造共融參與的全民活動。