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12新血加入台電雲林施工班 師徒制傳承核心技術
用電對常民生活而言相當重要，台電公司數十年前撤除施工班，近年因退休潮及承攬商人力斷層，陸續在各縣市復立施工班，雲林區處籌備1年，今天也順利成立4班，共編配24名人員投入配電外線工程，以師徒制「老師帶新人」執行搶修復電勤務，除彌補人才斷層，也盼藉此傳承台電核心技術。
台電過去幾年曾經停招，近5、6年面臨內部人員退休潮，人力出現斷層，然而每名工程人員外線技術養成至少需5年以上，且得負得了重，爬高至電桿並在高壓電環境中工作，危險性高，人才青黃不接及技術斷層是現今急需解決的問題。
台電公司因應這波困境，陸續在北中南區處成立施工班，成效良好，各縣市區處也跟進，雲林區處施工班則是在去年4月開始籌備，今年招募新血。
雲林區處表示，施工班配置由12名資深同仁搭配新進人員，每6人成1班，除平時的線路修復工作，也專責支援全台天然災害停電搶修工作，以抑低事故停電發生率、提升修復率為重點目標，並協助加速增設「用電及太陽能光電併網」工作。
雲林區處說，除既有同仁須接受定期訓練，新進人員上線前也都得經過6個月配電技術、汰換線路與改善配電線路設備體質等專業訓練及單位實習，通過考核後才可執勤。
雲林區處表示，施工班12名新進成員都相當年輕，平均年齡30歲以下，最年輕的20歲褕姓成員因對配電工程有興趣而投考，讓施工班不僅達成招募新血心願，內部也充滿活力與機動性，有這批生力軍加入，將可協力穩定供電品質，提升服務。
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