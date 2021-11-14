安平海砂屋都更重建完成最後一哩路 通過委建委售

拖延多年未能都更的的海砂屋台南市安平二期國宅，昨天召開住戶大會通過以委建委售方式辦理都更，住戶欣喜未來可以有安全的房子可住。都更會表示，近日內將登報招商及函文建築公會，請有意願的建商投標，預計明年1月開會選建商然後申請建照。都發局表示會努力向中央爭取補助住戶在興建期間的房租租金由5000元提高到1萬元。

台南市都發局表示，安平2期國宅於1995年興建，後因被鑑定為海砂屋，啟動都更。此國宅為省府所興建，前市長賴清德在2015年向營建署爭取到3.75億元的道義補助款，協助都更，依當時建築原料價格，加上容積獎勵，住戶幾乎不用出錢，卻因意見不一而拖延。

多年來經市府協助，安平2期已有9成以上住戶同意都更重建，並完成都市更新事業計畫，最後僅剩權利變換計畫書還沒提出。但對於是要委建委售還是自建自售，也討論多時，直到上月住戶大會因過半數住戶傾向委建委售，而在昨天投票，有6成2住戶同意委建委售而全案確定。

安平2期都更會理事長李惠凌表示，因過半數住戶同意自建自售，將在近日內登報招商，以及函文建築公會告知會員，讓有意願的建築商來投標。若有建築商表達意願並提出計畫，就會進行篩選，預定在明年1月開住戶大會，選出建商後進行簽約，然後申請建照，希望能一切順利，5月搬家。

李惠凌說，因物價一直漲，房屋租金也在漲，5000元已難以租到房子，之前已向都發局、民代反映，要求能提高興建期間在外租屋補助，希望市府、議會能協助。市議員李啟維說，之前已提案租金補助能由5000元提高到1萬元以上，已獲委員會通過；都發局表示，若提出權利變換計畫，就會加速審定，讓都更重建加速進行，並繼續向中央爭取租金補助，減輕住戶負擔。

黃姓、李姓等住戶說，他們長期來住在危險的海砂屋，時常在睡夢中被掉落的泥塊驚醒，看到停車場內鋼筋外露，更擔心會有意外發生，如今最重的一關已完成，希望明年5月就能拆除重建，讓他們趕快有安全的家可住。