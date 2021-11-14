重現砂石過濾、吸管吸水 水道博物館種子教官培訓

台南山上花園水道博物館昨、今舉辦種子教師培訓，除相關文史課程， 還設計以簡單器材設計出濾水及抽水等水道基本作用原理，吸引不少遊客參觀，對深入認識水資源，上了寶貴一課。

台南市政府文化局說，水道博物館是國內唯一完整保留百年自來水系統的國定古蹟，具有特殊文化歷史地位，開園2年來，已成為國內熱門景點，有不少遊客也是到了園區，才知道台灣自來水發展過程，為更進一步發揮博物館教育功能，特別與新化社大及台南社大合作，舉辦種子教師培訓，首批招收25人，開放報名不久就立刻秒殺。

館方表示，園區目前每逢假日，都有導覽老師駐點解說，讓遊客了解水道前世今生，但內容大都側重在文史、建築，此次與新化及台南兩所社大合作，邀請擅長開發教育課程。

由於台南水道當年從曾文溪取水過濾處理，一直到運送給20公里外的台南市，過程僅有兩個階段使用電力，另外三個階段則是利用重力自然流下方式運作，因此課程設計重現砂石過濾方式，以及利用吸管吸水，模擬水由低處抽送原理。

南大附小老師張景傑、陳怡均設計兩套課程，透過淺顯易懂，可實務操作課程，將相關科普常識，介紹給遊客，日後也可以結合學校戶外教學。