嘉義公園尿尿小童疑與比利時相同 市府將委外查身世

嘉義市百年的嘉義公園內，有1尊外觀綠色的尿尿小童，是許多嘉義人兒時起就有的回憶，但卻沒人清楚它設立由來，由市民組成的「嘉義市民研究員嘉義公園小組」日前與雲科大學者勘查，研判這尊跟比利時近400歲尿尿小童原件，樣貌、比例皆相同；市府建設處表示，明年委外調查釐清身世。

「快變羅生門！」建設處指出，嘉義公園門口附近的尿尿小童，翻遍相關資料，都沒查到到底何時設置，以前印象灰黑色，後來被漆綠色，現功能正常能噴水，必須先查清楚材質、工法，才能決定如何修復。

市議員陳家平表示，嘉義市民研究員嘉義公園小組，由市民江多里、陳麗雪、趙芳枝老師、塗英志等人組成去會勘，同時雲科大文化資產維護系所比利時學者Pierre Smars觀測、比對，跟布魯塞爾尿尿小童原件樣貌與比例皆相同，更有1張日治時期萬國博覽會的老照片，確認應是嘉義公園的尿尿小童，可推算歷史近百歲，是珍貴的文化寶藏。

陳家平指出，該尊尿尿小童確認應該是銅金屬材質，1986年時任雲林工專校長（現虎尾科大）張天津，受託率隊義務修復，呈現本色光澤後，30多年來又經多次上漆，目前約6層，呈現厚厚綠色油漆，且日曬雨淋下表面已斑駁起泡、凹凸不平，專家建議應由文物修復專家，進行去漆回復銅像原貌。